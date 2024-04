EQS-News: Blue Cap AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und schlägt Dividende von 0,65 Euro je Aktie vor

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

Blue Cap AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und schlägt Dividende von 0,65 Euro je Aktie vor



24.04.2024 / 07:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 bei 273,3 Mio. Euro, adjusted EBITDA-Marge von 8,5 %

Net Asset Value (NAV) per 31.12.2023 beläuft sich auf 112,3 Mio. Euro

Dividendenvorschlag von 0,65 Euro je Aktie folgt bewährter Dividendenpolitik

Für 2024 prognostiziert der Vorstand einen Umsatz von 270-290 Mio. Euro und eine adjusted EBITDA-Marge von 8,5-9,5 %

München, 24. April 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) bestätigt heute mit ihren testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2023 die am 13. März kommunizierten vorläufigen Zahlen. Das Geschäftsjahr 2023 war insgesamt von erheblichen konjunkturellen Unsicherheiten geprägt, die über das Portfolio hinweg zu Belastungen führten. So belief sich der konsolidierte Umsatz(1) auf 273,3 Mio. Euro (Vj.: 291,3 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (adjusted EBITDA(2)) erreichte einen Wert von 23,2 Mio. Euro (Vj.: 27,5 Mio. Euro), was einer Marge von 8,5 % (Vj.: 9,3 %) an der Gesamtleistung entspricht.

Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Die Eigenkapitalquote konnte mit 36 % gegenüber dem Jahresende 2022 (37 %) nahezu stabil gehalten werden. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,5 Jahren (31.12.2022: 2,4) weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Zudem gelang es, die Nettofinanzverschuldung im Jahresvergleich und gegenüber dem Jahresende 2022 spürbar auf 58,9 Mio. Euro zu reduzieren (31.12.2022: 73,4 Mio. Euro).

Net Asset Value

Der NAV beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 112,3 Mio. Euro (31.12.2022: 160,8 Mio. Euro) bzw. 25 Euro je Aktie. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahreswert ist insbesondere auf das gesunkene operative Ergebnis im Bewertungszeitraum und niedrigere Bewertungsmultiples im Markt zurückzuführen. Im Segment Adhesives & Coating erhöhte sich der NAV aufgrund der durch das Restrukturierungsprogramm erzielten Verbesserungen bei Neschen. Hingegen verzeichnete das Segment Plastics aufgrund der Ergebnisreduktion bei con-pearl eine Abwertung. Im Segment Business Services wirkten sich reduzierte Multiples bei Transline negativ auf den NAV-Wert aus.

Beteiligungsportfolio

Zum 31. Dezember 2023 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap sieben Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Im Segment Plastics konnte con-pearl trotz spürbaren Nachfragerückgangs und der antizipierten Verschiebung eines Großauftrags aus dem Logistikbereich ein gutes Ergebnis, das jedoch unter Vorjahr lag, ausweisen. H+E konnte 2023 in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld leicht besser als im Vorjahr abschließen.

Das Segment Adhesives & Coatings profitierte beim Ergebnis von den positiven Effekten aus dem Turnaround-Programm bei Neschen. Planatol hingegen war im gesamten Jahresverlauf von einem signifikanten Nachfragerückgang betroffen, der sich in nahezu allen Geschäftsbereichen bemerkbar machte.

Das Segment Business Services entwickelte sich umsatzseitig leicht besser als im Vorjahr. HY-LINE konnte dank eines starken ersten Halbjahrs den reduzierten Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte überkompensieren. Transline verzeichnete 2023 einen stabilen Auftragseingang und entwickelte sich leicht besser als im Vorjahr.

Im Segment Others lag die kleinste Beteiligung der Blue Cap, nokra, aufgrund gestiegener Kosten bei konstantem Umsatz im Ergebnis unter Vorjahr. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco wurde in Folge eines deutlichen Nachfrageeinbruchs ein umfangreiches Turnaround-Programm initiiert.

Segmentkennzahlen (fortgeführt) im Überblick

Mio. EUR FY 2023 FY 2022 Veränderung in % bzw. BP(*) Plastics Umsatz 95,5 107,5 -11,1% Adjusted EBITDA 11,6 16,9 -31,5% Adjusted EBITDA-Marge in % 12,3% 15,3% >100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 83,8 96,0 -12,7% Adjusted EBITDA 5,3 4,8 10,8% Adjusted EBITDA-Marge in % 6,4% 5,0% >100 BP Business Services Umsatz 90,4 84,1 7,5% Adjusted EBITDA 6,6 6,5 1,2% Adjusted EBITDA-Marge in % 7,2% 7,5% -30 BP Others (**) Umsatz 8,0 8,7 -8,0% Adjusted EBITDA 0,4 0,2 92,3% Adjusted EBITDA-Marge in % 4,5% 2,1% >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*)BP=Basispunkte; (**)Das Segment Others enthält nokra, die Holding- und Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie die im Geschäftsjahr 2022 bereits veräußerte Beteiligung Gämmerler.

Dividende

Auf Basis der Geschäftsentwicklung 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der voraussichtlich am 24. Juni 2024 in Präsenzform stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Basisdividende von 0,65 Euro je Aktie vor (Vj.: 0,90 Euro). Damit folgt die Blue Cap ihrer bewährten Dividendenpolitik, die eine Basisdividende in Abhängigkeit der operativen Performance der Gruppe und eine Sonderdividende im Fall von Verkaufserfolgen mit einer guten Rendite auf das eingesetzte Kapital vorsieht. Die vorgeschlagene Dividende entspricht einer Dividendenrendite von rund 3,7 % (bezogen auf den Jahresschlusskurs 2023 bei XETRA). Da es keine wesentlichen Verkaufserfolge gab, wird von der Zahlung einer Sonderdividende abgesehen.

Prognose 2024

Wie bereits Mitte März kommuniziert, geht der Vorstand für das Gesamtjahr 2024 von einem leicht steigenden Umsatz bei einer anziehenden adjusted EBITDA-Marge aus. So liegt die mit dem heutigen Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für den Konzernumsatz in der Größenordnung zwischen 270 und 290 Mio. Euro und für die adjusted EBITDA-Marge zwischen 8,5 und 9,5 %. Grundlage hierfür sind die anziehende Nachfrage in den Segmenten Plastics und Adhesives & Coatings sowie die erwarteten Verbesserungen aus den bereits initiierten Transformationsmaßnahmen im Portfolio. Mit seinem Ende 2023 verkündeten Strategieupdate „Blue Cap 2026“ verfolgt der Vorstand das Ziel, den NAV je Aktie bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf 60 Euro zu steigern. Kern der Strategieumsetzung ist eine deutliche Erhöhung der M&A-Transaktionen mit Fokus auf Sondersituationen sowie die weiterhin aktive Transformation der Portfoliogesellschaften.

Der testierte Jahresabschluss steht im Internet auf der Webseite www.blue-cap.de im Investor-Relations-Bereich zum Download zur Verfügung (Direktlink: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/).

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf die Knauer-Uniplast Gruppe, die im Juni 2023 verkauft wurde.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Science und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

ir@blue-cap.de