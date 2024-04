Habeck jetzt bei Tiktok

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist nun auch mit einem Kanal beim Kurzvideoportal Tiktok vertreten. Man findet ihn seit Mittwoch unter dem Account-Namen Habeck & Team BMWK, wie das Ministerium mitteilte. Der neue Online-Auftritt informiere wie die bereits vorhandenen über die Themen des Ministeriums, erkläre das Regierungshandeln und gebe Einblicke in die Arbeit des Ministers und Vizekanzlers.

Er nehme die Ängste und Sorgen der jungen Generation ernst, sagte Habeck vor Journalisten in Berlin. "Und ich möchte gerne vor allem jungen Leuten ein Gesprächsangebot machen, da, wo sie sind." Im Moment schienen sie "vor allem auf Tiktok" zu sein. Am Donnerstag präsentiert sich Habeck erstmals in einem Tiktok Live, einem Online-Auftritt mit Fragemöglichkeiten./scr/brd/DP/ngu