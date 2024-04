IG BAU fordert pauschale Erhöhung für Gebäudereiniger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Pauschal drei Euro mehr in der Stunde fordert die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) in der anstehenden Tarifverhandlung für die rund 700 000 Gebäudereiniger in Deutschland. "Bewusst fordern wir einen Festbetrag, damit vor allem die unteren Lohngruppen kräftig angehoben werden. Die Beschäftigten, die Mindestlohn bekommen, haben unter der zurückliegenden hohen Inflation besonders gelitten", begründete Vorstandsmitglied Ulrike Laux am Mittwoch die Forderung der Gewerkschaft.

In der untersten und am weitesten verbreiteten Lohngruppe würde das Gehalt so um 22,2 Prozent von 13,50 Euro auf 16,50 Euro steigen. Mit höherer Bezahlung könne man Abhilfe schaffen beim Arbeitskräftemangel in dem Handwerkszweig, meinte Laux. Die erste Verhandlung mit dem Bundesinnungsverband ist für den 18. Juni geplant./ceb/DP/mis