Drei Fragen an Bernecker 26.04.2024

Heute ist die Hauptversammlung von Bayer: Glauben Sie, dass der Konzern die von ihm angestrebte Wende schafft?

Ja! Ähnlich wie vor vielen Jahren der damalige CEO Dekkers aus Bayer eine Ertragsperle entwickelte, ohne riesige Akquisitionen. Das Gleiche enthält die aktuelle Rekonvaleszenz von Bayer mit der besonderen Herausforderung des Komplexes Monsanto im Konzernverbund.

Der innere Wert von Bayer wird von erfahrenen Pharma-/Chemieanalysten regelmäßig oberhalb von 65 bis 70 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist die machbare Zielgröße. Wichtig ist allein ein wenig Geduld.

Plus 29 Prozent seit Jahresbeginn und der höchste Stand seit 2014: Was ist bei der Commerzbank noch drin?

Die Commerzbank ist ein Kaufobjekt aus der Sicht der EU-Konkurrenz, evtl. inklusive Großbritannien. Der Reizkurs für ein Kaufangebot liegt um 16 bis 17 Euro als Bilanzwert des Bundesfinanzministers. Drunter gibt’s nichts. In einem Wettbewerb der Bieter sind dann auch 18 bis max. 20 Euro möglich, wenn die stabile Ertragsqualität fortgesetzt werden kann. Dafür sprechen sowohl der CEO wie die CFO.

Welche Aktie wird am meisten vom KI-Trend profitieren?

Die Firma, die in Sachen Software die größte Erfahrung hat und eine breite Wirksamkeit für die Anwendungen: Microsoft. Rund 45 Jahre Erfahrung als Nummer eins in der Welt sind überzeugend. Die anderen Großen werden alles daransetzen, mitzuhalten oder Alternativen zu entwickeln. Darin liegt der spannende Wettbewerb in den nächsten zehn Jahren. Halbjährliche neue Erfindungen gehören dazu. Deshalb ist der Microsoft-Chart auch der stabilste.