EQS-News: Performance One AG: erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung ermöglicht zusätzliche Wachstumsinvestitionen in die E-Mental-Health-Aktivitäten

Performance One AG: erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung ermöglicht zusätzliche Wachstumsinvestitionen in die E-Mental-Health-Aktivitäten



26.04.2024 / 10:00 CET/CEST

Mannheim, 26.04.2024 – Die Performance One AG konnte eine Barkapitalerhöhung erfolgreich abschließen, die vor allem der weiteren Wachstumsfinanzierung und dem Ausbau der E-Mental-Health-Aktivitäten dienen soll. Im Zuge der Barkapitalerhöhung platzierte die Performance One AG 43.500 Aktien zu einem Preis von 5,00 Euro bei Investoren. Aus der Kapitalmaßnahme fließen dem Unternehmen somit rund 0,2 Mio. Euro zu. Neben bestehenden Ankeraktionären und neu gewonnenen Investoren hat sich auch das Management an der Kapitalmaßnahme beteiligt.

Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: „Ich danke unseren Aktionären für ihren Vertrauensvorschuss. Dass auch Ankeraktionäre, die das Potenzial unserer E-Mental-Health-Aktivitäten besonders gut einschätzen können, frische Mittel zur Verfügung stellen, freut mich sehr und gibt uns zusätzlichen Rückenwind. Ich persönlich habe mich ebenfalls an der Kapitalmaßnahme beteiligt, indem ich dafür Mittel genutzt habe, die ich über einen Aktienverkauf über die Börse generiert habe.“

Schwerpunkt der Wachstumsstrategie von Performance One bleiben die E-Mental-Health-Aktivitäten, die in der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH gebündelt sind und die ihrerseits derzeit parallel eine erfolgreich verlaufende Finanzierungsmaßnahme auf FunderNation, einer Plattform zur digitalen Finanzierung für Impact-Unternehmen, durchführt. Denis Lademann: „Die mentale Gesundheit ist eine ständig wachsende gesellschaftliche Herausforderung. Mit unserem Netzwerk von über 40 der besten Psychologen und Psychotherapeuten Deutschlands auf unserer KI-gestützten digitalen Plattform couch:now haben wir das Potenzial, einen wirksamen Beitrag zu leisten, um die mentale Gesundheit von Millionen Menschen zu verbessern. Das erkennen auch immer mehr Krankenkassen, Anbieter betrieblicher Gesundheitsvorsorge und Unternehmen, die als B2B-Partner mit der E-Health Evolutions kooperieren. Wir sehen für unsere extrem gut skalierbare Lösung großes Potenzial im E-Mental-Health-Markt.“

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister sollen die neuen Aktien prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) einbezogen werden. Begleitet wurde die Emission von der Small & Mid Cap Investmentbank AG.

Über PERFORMANCE ONE

Performance One ist im dynamisch wachsenden E-Health-Markt aktiv und verfügt mit der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now und der in der Entwicklung befindlichen Mental Health Super App harmony über das Potenzial, den Mental-Health-Markt zu disruptieren. Performance One will überdurchschnittlich von der prognostizierten Wachstumsdynamik des europäischen Marktes für Mental-Health-Software und -Apps profitieren, der sich bis 2028 auf rund 600 Mio. US-Dollar nahezu verdoppeln soll. Unter exklusiver Mitarbeit von über 40 der führenden Psychologen und Experten für mentale Gesundheit sowie in Kooperation mit Universitäten, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern bietet Performance One eine hochgradig skalierbare, KI-gestützte Selbsthilfe für mentale Gesundheit.

Die Performance One AG verfügt über ein starkes Basisgeschäft aus digitalen Services und Produkten für international renommierte Marken, das seit Gründung 2009 vom datengetriebenen Performance Marketing stetig zu einem KI-gestützten Innovator weiterentwickelt wurde.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: PERFORMANCE ONE AG S6, 35 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621/58679490 E-Mail: kontakt@performance.one Internet: www.performance.one ISIN: DE000A12UMB1 WKN: A12UMB Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1889943

