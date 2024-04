EQS-News: EMERAM investiert in CoCoNet AG und leitet die nächste Wachstumsphase ein

Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

EMERAM investiert in CoCoNet AG und leitet die nächste Wachstumsphase ein



29.04.2024

EMERAM investiert in CoCoNet AG und leitet die nächste Wachstumsphase ein

München (DE), 29. April 2024 - Die CoCoNet AG (CoCoNet), ein Anbieter von Software für das digitale Firmenkundengeschäft mit Fokus auf Zahlungsverkehr und Cash Management, wurde von Fonds übernommen, die von EMERAM beraten werden. EMERAM ist einer der führenden Wachstumsinvestoren für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

CoCoNet wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Das Unternehmen bietet eigenständige Front-Office-Lösungen an, die es Finanzinstituten ermöglichen, die Kundenerfahrung zu verbessern, ohne ihre Kernbankensysteme ändern zu müssen. In den letzten 10 Jahren expandierte CoCoNet von Deutschland aus in weitere Länder wie Italien, die Niederlande, Großbritannien, die Schweiz und Österreich.

Björn Hassing, Co-CEO von CoCoNet, kommentierte: „Ich bin sehr stolz auf das, was das CoCoNet-Team erreicht hat. Mit EMERAM haben wir nun einen erfahrenen und langfristig ausgerichteten Investor gefunden, der uns als starker Partner unterstützt, die Chancen in der nächsten Phase unseres Wachstums zu nutzen und gleichzeitig unseren bestehenden Kunden weiterhin einen exzellenten Service zu bieten. Zu Beginn dieser spannenden Expansionsphase möchten wir uns bei unseren bisherigen Aktionären bedanken.“

Dr. Alexis Tran-Viet, Partner bei EMERAM, sagte: „Wir freuen uns darauf, CoCoNet in den kommenden Jahren bei der digitalen Transformation des Bankgeschäfts zu unterstützen. EMERAM verfügt über eine fundierte Expertise im Bereich B2B-Software und wir begrüßen die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von CoCoNet. Gemeinsam werden wir einige der drängendsten Herausforderungen im digitalen Bankwesen angehen.“

Dr. Johannes Benzing, Principal bei EMERAM, fügt hinzu: „Unsere Akquisition von CoCoNet ist ein weiteres Beispiel für EMERAMs thematische Sourcing-Strategie in attraktiven Technologie-Nischen. Unser Ziel ist es, Softwareunternehmen mit führenden Marktpositionen und einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen zu identifizieren. Diese Unternehmen befinden sich auf Wachstumskurs, indem sie ihr Produktportfolio und ihre geografische Reichweite ausweiten.“

EMERAM wurde von Noerr (Recht), FGS (Steuern), A&M (Finanzen), Telescope (Commercial), Codejoi (Technical) und Clearwater (Finanzierung) beraten. CoCoNet und ihre Gesellschafter wurden von ARTHOS (M&A) und Orth Kluth (Recht) beraten.

CoCoNet AG - www.coconet.de

CoCoNet stellt Banken ein leistungsfähiges Frontend zur Verfügung, das ein komfortables Zahlungsverkehrs-, Liquiditäts- und Cash-Management ermöglicht und damit Firmenkunden nahtlos in ihre Bankprozesse einbindet. Die wichtigsten Bausteine der Plattform sind:

multi:bank, das Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Produkt und zentraler Zugangskanal zu allen Bankinformationen und -prozessen

multi:hub, ein internationaler Bankenserver, der für europäisch standardisierte Multi-Banking-Umgebungen erforderlich ist und als Middleware fungiert, um Kundenkanäle mit den Back-End-Bankensystemen zu verbinden

multi:versa wurde erst kürzlich eingeführt, um die Plattform durch zusätzliche Funktionalitäten wie Kunden- und Produkt-Onboarding, Kommunikation und Dokumentenaustausch sowie ein individuelles Finanzinformations-Cockpit zu erweitern

ÜBER EMERAM - www.emeram.com

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 650 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Technologie/Software, Mehrwertdienste und neue Konsumgüter. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Umsetzung von ganzheitlichen ESG-Konzepten.

Derzeit umfasst das Portfolio sieben Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus haben mehr als 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG

Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeram@wmp-ag.de

Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de

Ansprechpartner für die Medien CoCoNet AG

Patrick Brüns: Tel.: +49 (0)211 24902 0 | Email: patrick.bruens@coconet.de

