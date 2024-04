Devisen: Euro notiert vor Datenflut bei 1,07 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen knapp über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag leicht höher auf 1,0720 Dollar festgesetzt.

Analysten und Anleger können sich im Tagesverlauf auf eine wahre Flut an Konjunkturdaten einstellen. Aus Europa werden unter anderem Wachstums- und Inflationsdaten erwartet. In den USA stehen einige Frühindikatoren und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/stk