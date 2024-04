EQS-News: Lenzing setzt Maßstäbe in schwieriger Branche: Soziale Verantwortung und nachhaltige Arbeitsplätze

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing setzt Maßstäbe in schwieriger Branche: Soziale Verantwortung und nachhaltige Arbeitsplätze



30.04.2024 / 09:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lenzing setzt Maßstäbe in schwieriger Branche: Soziale Verantwortung und nachhaltige Arbeitsplätze

Herausragende Ergebnisse beim Higg Facility Social & Labor Modul (FSLM) für soziale Nachhaltigkeit

Studie zeigt: Lenzing schafft 25.282 direkte und indirekte Arbeitsplätze in ihren Produktionsländern

Lenzing – Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat für fünf seiner Produktionsstätten herausragende Erfolge bei der Zertifizierung nach dem Higg Facility Social & Labor Module (FSLM) erzielt. Dabei wurden die sozialen Auswirkungen der Produktion in Bereichen wie Löhne, Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz und Umgang mit den Mitarbeiter:innen gemessen.

Die globale Textilindustrie hat neben den ökologischen und ökonomischen Herausforderungen auch mit einer Vielzahl an sozialen Herausforderungen zu kämpfen, darunter die prekären Arbeitsbedingungen, Nicht-Einhaltung von Menschenrechten und andere soziale Missstände in Teilen der Wertschöpfungskette. Transparenz entlang der Lieferkette spielt eine wichtige Rolle, um diese bewältigen zu können. Ein wesentliches Nachhaltigkeitsziel der Lenzing besteht darin, bis 2024 für jeden Produktionsstandort der Lenzing Gruppe ein gültiges, unabhängig auditiertes und akkreditiertes Sozialstandard-Zertifikat zu erlangen. Dieses Ziel wird durch das Higg Facility Social & Labor Module (Higg FSLM) verfolgt, das die sozialen und arbeitsbezogenen Bedingungen bewertet. Im Jahr 2023 haben sich weltweit mehr als 7.200 Unternehmen dieser Prüfung unterzogen, wobei Lenzing mit ihrem Ergebnis zu den besten 25 Prozent aller verifizierten Higg FSLM-Unternehmen gehört.

„Über die herausragenden Ergebnisse beim Higg Facility Social & Labor Module freuen wir uns sehr. Sie zeigen einmal mehr, dass soziale Nachhaltigkeit und Verantwortung für uns als Lenzing Gruppe nicht nur Buzzwords oder leere Worthülsen sind, sondern wir uns aktiv für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Wir werden auch weiterhin unserer Mission treu bleiben und hart daran arbeiten, die gesamte Textilindustrie nachhaltiger und fairer für alle Akteure der Branche zu gestalten“, sagt Christian Skilich, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe.

Unabhängig geprüfte soziale Zertifizierungen sind für Unternehmen wie Lenzing mittlerweile unerlässlich, um als Lieferant in Betracht gezogen zu werden. Große Marken und Einzelhändler haben bereits klare Richtlinien für ihre Lieferketten festgelegt, die potenzielle Lieferanten zur sozialen Zertifizierung verpflichten.

Florian Heubrandner, Executive Vice President Commercial Textiles der Lenzing Gruppe: „Wenn wir deutlich und transparent zeigen können, dass uns soziale Aspekte der Nachhaltigkeit genauso wichtig sind wie Umweltfragen, wird dies unsere Geschäftsbeziehungen verbessern“.

Eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck (Österreich)[1] verdeutlicht die Verantwortung der Lenzing als wichtiger Arbeitgeber. Die Lenzing Gruppe schafft in fünf Ländern, in denen sie Produktionsstätten betreibt, insgesamt 25.292 Arbeitsplätze. Diese Zahl umfasst nicht nur die Beschäftigten, sondern berücksichtigt auch indirekte Arbeitsplätze – denn jeder direkt geschaffene Arbeitsplatz schafft mehr als zwei zusätzliche, indirekte Arbeitsplätzen in anderen Wirtschaftszweigen.

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=cQkNWJDLEaon

PIN: cQkNWJDLEaon

Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Vice President Corporate Communications & Public AffairsLenzing AktiengesellschaftWerkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria+43 7672 701 2743

Corporate Sustainability:



Krishna Manda

Vice President Corporate Sustainability

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich



Telefon +43 7672 701 3417

E-Mail sustainability@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Vice President Corporate SustainabilityLenzing AktiengesellschaftWerkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich+43 7672 701 3417

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose

und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

[1]GAW Wirtschaftsforschung: Economic and Regional Importance of the Lenzing Group in 2023; März 2024

30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Telefon: +43 7672-701-0 Fax: +43 7672-96301 E-Mail: office@lenzing.com Internet: www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1892383

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1892383 30.04.2024 CET/CEST