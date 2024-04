Optikerkette Fielmann legt Jahreszahlen vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikerkette Fielmann legt am Dienstag (10.00 Uhr) ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor und will auch einen Blick in die Zukunft werfen. Dabei wollen Vorstandschef Marc Fielmann und Finanzvorstand Steffen Bätjer auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens beleuchten.

Vorläufigen Zahlen von Ende Februar zufolge hat Fielmann im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Konzernumsatz stieg demnach um zwölf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern um 20 Prozent auf etwa 193 Millionen Euro.

Den Anstieg begründete Fielmann mit einem höheren Absatz teurerer Gleitsichtbrillen, dem laufenden Sparprogramm sowie geringeren Marketingkosten. Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen, nach 0,75 Euro im Vorjahr./klm/DP/he