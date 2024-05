Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: M1 Kliniken AG - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to M1 Kliniken AG Company Name: M1 Kliniken AG ISIN: DE000A0STSQ8 Reason for the research: vorläufige Ergebnisse 2024 Recommendation: Kaufen from: 30.04.2024 Target price: EUR18 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,00. Zusammenfassung: Die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2023 zeigten erneut ein starkes Ergebnis im Segment Beauty. Angeführt wurde das Zwölf-Monats-Ergebnis im Beauty-Bereich vom deutschen Kliniknetzwerk, das EUR56 Mio. Umsatz und eine EBIT-Marge von 28% beisteuerte, einschließlich einer Marge von 24% im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Die internationale Klinikgruppe verfehlte mit EUR-0,2 Mio. (2022: EUR-2,4 Mio.) ein erstmals positives EBIT-Ergebnis auf Jahresbasis nur knapp. M1 eröffnete im Jahr 2023 vier neue Schönheitszentren in drei Ländern und zwei weitere im laufenden Jahr, womit sich die Gesamtzahl auf 60 erhöht. Weitere Eröffnungen sind für dieses Jahr geplant. Wir haben kürzlich unsere Prognosen erhöht, um die Performance des Beauty-Bereichs besser widerzuspiegeln, und bleiben weiter optimistisch für das Segment. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR18. First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 18.00 price target. Abstract: Preliminary 2023 results again featured a strong showing by the Beauty segment. Twelve month Beauty performance was led by the German clinic network that contributed EUR56m in turnover with a 28% EBIT margin, including a 24% margin in the October-to-December period. The group of international clinics narrowly missed a first-time positive EBIT result on an annualised basis, reporting EUR-0.2m (2022: EUR-2.4m). M1 opened four new beauty centres in three countries in 2023 and a further two YTD bringing the tally to 60. More openings are in the hopper for this year. We recently upped our forecasts to better reflect Beauty segment performance and see no reason to rein in our optimism. We are Buy-rated on M1 with an unchanged EUR18 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29571.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °