Großbritannien: Industriestimmung nicht ganz so trüb wie erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage in der britischen Industrie hat sich im April nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank nur auf 49,1 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 48,7 Punkten gerechnet. Damit liegt der Stimmungsindikator unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Daten deuten also auf eine leichte Schrumpfung hin./jha/tih