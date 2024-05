US-Notenbank signalisiert weiter keine rasche Zinssenkung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed geht offenbar weiterhin nicht von schnellen Zinssenkungen aus. Eine Reduzierung der Leitzinsen sei so lange nicht angemessen, bis man zuversichtlicher sei, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung Zwei-Prozent-Ziel bewege, hieß es in der Mitteilung der Fed zum Zinsentscheid vom Mittwoch erneut. Die Inflation sei im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, bleibe aber weiterhin hoch.

Zuvor hatte die Notenbank ihren Leitzins nicht angetastet. Seit Frühjahr 2022 stemmt sich die Fed mit einer straffen Geldpolitik gegen die Inflation, die letzte Zinserhöhung datiert auf Sommer 2023. Die Teuerung ist seit dem Hoch im Jahr 2022 zwar deutlich gefallen, zuletzt hat sich die Inflation aber als hartnäckig erwiesen. Daher haben sich die Erwartungen der Finanzmärkte an Zinssenkungen nach hinten verschoben./jkr/he