Alphabet Inc.: YouTube und das Cloud-Geschäft könnten 2024 schon 100 Mrd. USD Umsatz generieren!

Am 25. April hat der Tech-Gigant Alphabet Inc. die Investoren erneut mit den vorgelegten Quartalszahlen überzeugt. Obendrein wird der Konzern erstmals eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 USD je Aktie ausschütten. In einer Erstreaktion konnte die Aktie daraufhin auf ein Allzeithoch ausbrechen. Weitere Kursanstiege könnten folgen.

Überzeugende Umsatz- und Margenentwicklung

Gemäß den am 25. April vorgelegten Zahlen zum 1. Quartal ist es Alphabet gelungen, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % auf über 80,539 Mrd. USD zu steigern. Positiv hat sich auch die Margenentwicklung präsentiert. Demnach konnte die operative Ertragsmarge von 25 % im Vorjahreszeitraum auf 32 % gesteigert werden, wodurch wiederum das verwässerte EPS von 1,17 USD auf 1,89 USD verbessert wurde. CEO Sundar Pichai sagte: „Unsere Ergebnisse im 1. Quartal spiegeln eine starke Leistung von Search, YouTube und Cloud wider. Wir sind gut in unserer Gemini-Ära vorangekommen und es gibt einen großartigen Schwung im gesamten Unternehmen. Unsere Führungsposition in der KI-Forschung und -Infrastruktur sowie unser globales Produktangebot positionieren uns gut für die nächste Welle der KI-Innovation.“ Die Experten hatten derweil nur mit einem Umsatz in Höhe von 78,594 Mrd. USD und EPS in Höhe von 1,51 USD gerechnet. Positiv wurde auch aufgenommen, dass das Unternehmen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm von bis zu 70 Mrd. USD lanciert und außerdem seine erste vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,20 USD je Aktie angekündigt hat.

