EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Rob Smith und hält damit Kurs bei profitablem Wachstum der KION Group

Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Rob Smith und hält damit Kurs bei profitablem Wachstum der KION Group

Vertrag um fünf Jahre verlängert bis Ende 2029

Hans Peter Ring, Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Unter Rob Smiths bewährter Führung werden wir das nächste Erfolgskapitel für KION aufschlagen.“

Frankfurt am Main, 2. Mai 2024 – Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Rob Smith (58) um fünf Jahre verlängert. Smith wird die KION Group damit bis zum 31. Dezember 2029 führen. Diese Entscheidung unterstreicht das feste Vertrauen des Aufsichtsrats in Smiths strategische Vision, seine operative Kompetenz und seine Fähigkeit, nachhaltige Werte für die Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen.

„Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich, dass wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rob Smith fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir unter seiner bewährten Führung das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von KION aufschlagen werden“, sagte Hans Peter Ring, Vorsitzender des KION Aufsichtsrats.

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich freue mich darauf, den Weg der KION Group zu nachhaltigem und profitablem Wachstum weiter zu führen“, sagte Rob Smith. „Gemeinsam mit unserem Vorstandsteam und unseren mehr als 42.000 Mitarbeitern in aller Welt wollen wir die Zukunft der Lieferketten global gestalten. Wir werden weiterhin unsere strategischen Prioritäten umsetzen und die Chancen nutzen, die unsere Märkte und technologische Innovationen bieten.“

Vor seiner Zeit bei der KION Group war Rob Smith President & CEO des börsennotierten finnischen Konzerns Konecranes, einem international führenden Hersteller von Industriekränen und Containerhafen-Automatisierung. Von 2013 bis 2019 war er Senior Vice President & General Manager Europe, Africa and Middle East des global agierenden Landmaschinenkonzerns AGCO Corporation. Davor war er in Managementpositionen in Unternehmen der Automobilzuliefer- und der Investitionsgüterindustrie in den USA, Frankreich und Deutschland tätig. Smith hält einen BSE in Systems Engineering der Princeton University und einen MBA in International Operations & Finance der University of Texas at Austin – Red McCombs School of Business. Er erwarb seine Abschlüsse als Diplom-Kaufmann und Dr. rer. pol. an der WHU - Otto Beisheim School of Management in Koblenz und schrieb seine Dissertation zum Thema Global Supply Chain Performance and Risk Optimisation.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)



Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter



Dr. Christopher Spies

Senior Manager Corporate Communications

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren



Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com

Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media

