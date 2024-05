EQS-News: MEDICLIN: Betriebsübergang der Reha-Klinik am Sendesaal zu MEDICLIN hat zum 1. Mai stattgefunden

EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Expansion/Vertrag

Offenburg, 2. Mai 2024

Zum 1. Mai ist der Betrieb der Reha-Klinik am Sendesaal auf MEDICLIN übergegangen.

Eine symbolische Schlüsselübergabe zwischen MEDICLIN-COO Thomas Piefke sowie Klinik-Geschäftsführer und Regional-geschäftsführer Holger Kammann und Heinz Beekmann, Geschäftsführer der Specht Gruppe, fand bereits am Montag statt. Beekmann überreichte den Vertretern der MEDICLIN vor der Reha-Klinik am Sendesaal den „Bremer Schlüssel“ aus Acrylglas.

Anfang April hatten Vertreter der MEDICLIN und der Specht Gruppe den Kaufvertrag für die Klinik unterzeichnet. Die Klinik wird ab sofort unter dem Namen „MEDICLIN Reha-Klinik am Sendesaal“ geführt.

„Wir heißen die Mitarbeitenden in Bremen ganz herzlich willkommen“, sagt MEDICLIN-CEO Dr. Joachim Ramming. „MEDICLIN hat Einrichtungen in ganz Deutschland in unterschiedlichen Bereichen – Reha, Akut, Pflege, MVZs −, doch unsere Kernkompetenz ist und bleibt die Rehabilitation.“

Piefke ergänzt: „Im Reha-Bereich wollen wir sowohl stationär als auch ambulant weiter wachsen. Wir freuen uns sehr, dass die Reha-Klinik am Sendesaal nun ein Teil der MEDICLIN-Familie ist!“

Für weitere Informationen

:

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg

Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de

Public Relations

Dr Janina Lossen

Tel.: 0781/488-180

janina.lossen@mediclin.de

www.mediclin.de

Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

