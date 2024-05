HIAG Capital Market Day am 24. September 2024

Basel, 2. Mai 2024 – Am 24. September 2024 findet der HIAG Capital Market Day statt: Dieses Jahr veranstaltet HIAG eine Property Tour, die den Teilnehmenden die einzigartige Gelegenheit bietet, ausgewählte Areale aus dem vielseitigen HIAG-Portfolio hautnah zu erleben und einen tieferen Einblick in laufende Projekte zu erhalten. Vor Ort führen das Management und die Projektverantwortlichen durch die Areale und geben spannende und wertvolle Insights in die Geschäftsbereiche von HIAG. Datum : Dienstag, 24. September 2024 Uhrzeit : 8.45 Uhr bis 16.00 Uhr Start und Ende : Zürich HB Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine persönliche Einladung mit weiteren Details zum Programm und der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie Anfang August 2024.

Unternehmenskalender 26. August 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024 24. September 2024 Capital Market Day 03. März 2025 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 17. April 2025 Ordentliche Generalversammlung

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 1.90 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 741’000 m² eine heraus-ragende Entwicklungspipeline mit derzeit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.