Daimler Truck erzielt robustes Ergebnis trotz Absatzschwund

Frankfurt (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im ersten Quartal trotz eines deutlichen Absatzrückgangs den Gewinn leicht gesteigert.

Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) stieg von Januar bis März um vier Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum auf 1,21 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Bei stabilem Umsatz kletterte die operative Marge auf 9,3 von 8,8 Prozent. "Wir hatten einen positiven Start in das Jahr 2024 mit robuster Profitabilität trotz geringeren Absatzvolumens", erklärte Vorstandschef Martin Daum. Es gelinge, bei einer Normalisierung der Märkte von einem hohen Niveau stabile Ergebnisse zu liefern. Unter dem Strich verdienten die Schwaben im Auftaktquartal mit 847 Millionen Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Absatz des weltweiten Marktführers für Schwerlaster war im ersten Quartal vor allem wegen der Schwäche in Asien um 13 Prozent auf knapp 109.000 Nutzfahrzeuge eingeknickt. Daimler erklärte, das sei eine erwartete Normalisierung nach dem starken Absatz, der durch Auftragsstau aufgrund von Halbleiter-Mangel während der Corona-Pandemie entstanden war. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose eines Umsatzes und bereinigten Ebit auf Vorjahresniveau mit einer Rendite zwischen 9,0 und 10,5 Prozent. "Wir sind bei unseren Finanzzielen für das Gesamtjahr im Plan, spüren aber zunehmend mehr Gegenwind in Europa", sagte Daum. In Europa gingen Umsatz und Betriebsergebnis leicht zurück, in den USA erzielte der Konzern mehr Gewinn trotz unveränderter Erlöse.

