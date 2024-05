Evonik - Modell + inverse SKS

Eines unserer Lieblingsmodelle kombiniert die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“. Mit Hilfe dieser beiden Kriterien filtern wir jede Woche die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Ziel ist es dabei, trendstarke und gleichzeitig trendstabile Einzeltitel zu selektieren. Soweit die Theorie – in der Praxis „spült“ das Modell immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. In diese Kategorie fällt derzeit die Evonik-Aktie, denn seit Juni vergangenen Jahres hat das Papier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet (siehe Chart). Rein rechnerisch hält diese untere Umkehrformation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 3 EUR bereit. An dieser Stelle wird es interessant. Schließlich dürfte mittelfristig damit die Schlüsselwiderstandszone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 21,50 EUR in den Mittelpunkt rücken. Der Sprung über diese Hürden würde gleichzeitig eine noch größere Bodenbildung seit Juni 2022 abschließen. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die Nackenlinie der o. g. S-K-S-Formation (akt. bei 18,60 EUR) an.

Evonik (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Evonik

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

