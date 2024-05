Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.05.2024 Kursziel: 2,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter BIKE24 schlägt sich wacker Die BIKE24 Holding AG hat gestern Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Insgesamt ist die Performance in Anbetracht der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen zufriedenstellend. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 49,2 Mio. EUR leicht unter unserer Erwartung. Dabei waren im ersten Quartal erneut alle Regionen von einem Umsatzrückgang betroffen. Der Kernmarkt DACH entwickelte sich mit -9,1% yoy leicht besser als von uns erwartet (MONe: -10,0%). Der Bereich Kompletträder verzeichnete in Q1 mit 2% yoy erneut ein leichtes Wachstum und macht nun 19% der Gesamterlöse von BIKE24 aus. Das PAC-Segment war mit -13% erneut rückläufig. Der Grund für den erneuten Umsatzrückgang dürfte neben der anhaltend schwächelnden Nachfrage und starker Rabattaktionen im Vorjahresquartal die erneute Preisdisziplin des Unternehmens sein. So konnte trotz des Umsatzrückgang der Rohertrag gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Rohertragsmarge lag mit mit einem Plus von 350BP deutlich über dem Vorjahr und unserer Erwartung. Gleichzeitig lagen die übrigen Kostenpositionen insbesondere aufgrund höherer Einmalaufwendungen im Rahmen der Refinanzierung sowie der fortlaufenden SAP-Einführung in Q1 (Ist: 1,3 Mio. EUR; MONe: 0,5 Mio. EUR) über unserer Erwartung. Entsprechend konnte das EBITDA mit -2.7 Mio. EUR nicht unsere Prognose erreichen. Wir haben unsere Erwartung im Hinblick auf die Adjustments für das Gesamtjahr nochmals angepasst und unsere Ergebnisschätzung leicht reduziert. Auch wenn die Ergebnislage des Unternehmens alles andere als zufriedenstellend ist, dürfte sich BIKE24 im Branchenvergleich u.E. wacker schlagen, da viele Unternehmen weiterhin um den Fortbestand kämpfen (zuletzt Insolvenz von MTB-Manufaktur Pole Cycles). Der klare Fokus liegt im aktuellen Umfeld auf Liquiditätssicherung und hier hat das Unternehmen u.E. mit einem Free Cash Flow von 2,3 Mio. EUR in Q1 eine solide Performance abgeliefert. Entsprechend konnte die geplante Darlehenstilgung von 2 Mio. EUR ohne Probleme geleistet werden und der Cash-Bestand gegenüber dem 31.12. mit 18,3 Mio. EUR nahezu konstant gehalten werden (31.12.2023: 18,4 Mio. EUR). Im Rahmen der Quartalszahlen hat das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt und erwartet ein Umsatzwachstum von +1 bis +5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 0,7% bis 4,2%. Da die Wachstumsimpulse insbesondere in der zweiten Jahreshälfte erwartet werden, sich aktuell aber noch nicht abzeichnen, fühlen wir uns mit unserer Prognose am unteren Ende der Guidance weiterhin wohl. Fazit: Im relativen Vergleich schlägt sich BIKE24 weiterhin wacker, was die mittelfristigen Perspektiven für das Unternehmen verfestigen sollte. Kurzfristig müssen Investoren Geduld haben. Das Kursziel von 2,80 EUR und das Rating werden bestätigt. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29591.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °