ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Traton auf 29,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach einer Investorenveranstaltung zum ersten Quartal von 26,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehöre, dass sich der Lkw-Markt von einem hohen Niveau aus normalisiere, aber kein längerer Abschwung drohe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit Preisstabilität in der Branche und mit weiterem Margenpotenzial bei den Konzernmarken MAN und Navistar sowie einer robusten Nachfrage bei Scania./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 17:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

