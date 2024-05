Helvetica Property / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Helvetica setzt für ihre Fonds auf gezieltes Know-how



06.05.2024 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung, 6. Mai 2024



Medienmitteilung (PDF)

Dirk Adriaenssen (JPG)

Mauro Golinelli (JPG)

Ruedi Voegeli (JPG)

Zürich, 6. Mai 2024 – Das Management Team von Helvetica besetzt Schlüsselpositionen im Asset Management, Sales und Finance mit erfahrenen Spezialisten. Im Zuge der Gesamtstrategie soll die Weiterentwicklung von Helvetica und die Positionierung ihrer Fonds mit fundiertem Fachwissen nachhaltig auf dem Markt sichergestellt werden.

Das Management Team von Helvetica setzt weitere Schritte des langfristigen Strategieplans um. Der strategiekonforme Personalausbau bringt ausgewiesene Erfahrung und spezifisches Fachwissen zu Helvetica: Dirk Adriaenssen zeichnet verantwortlich für das Asset Management, Mauro Golinelli für Investor Relations, insbesondere in der Westschweiz, und Ruedi Voegeli für Finance, Controlling und Accounting.

Dirk Adriaenssen, Head Asset Management, startete im April 2024 bei Helvetica. Er ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche, besitzt umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Anlageklassen wie Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien. Dabei konnte er Erfahrung in verschiedenen europäischen Märkten, davon zehn Jahre in der Schweiz, sammeln. Er verantwortet mit seinem Team zusammen das Asset Management und die strategische Betreuung aller Immobilien der Helvetica Anlagegefässe. Zuvor begleitete Dirk Adriaenssen auf Beratungsmandatsbasis die Integration der Immobilien der Credit Suisse in das Portfolio der UBS und war davor jahrelang für den Real Estate Asset Manager Redevco als Country Managing Director für die Schweiz und Zentraleuropa tätig. In dieser Position verwaltete er erfolgreich gewerbliche Immobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Sanierungen und der Erreichung ehrgeiziger Nachhaltigkeitsziele. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Brüssel, hat verschiedene Spezialkurse im Immobilienbereich absolviert und ist als MRICS akkreditiert.

Mauro Golinelli, Client Relationship Manager, ist ein ausgewiesener Immobilienfondsspezialist und wird per 1. Juni 2024 seine Tätigkeit bei Helvetica aufnehmen. Neben der allgemeinen Kundenbetreuung für alle Helvetica Anlagegefässe, wird er die Investorenpräsenz von Helvetica in der Westschweiz ausbauen. Mauro Golinelli war über zehn Jahre Client Relationship Manager bei der Swiss Finance & Property Group. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Vertrieb von Immobilienanlagen und besitzt einen Abschluss als Betriebsökonom IFKS und ist eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte.

Ruedi Voegeli, Head Finance, Controlling and Accounting, ist ein erfahrener Finanzexperte und stiess im Januar 2024 zu Helvetica. Mit seinem Team zusammen deckt er sowohl auf Fonds- als auch auf Unternehmensebene das strategische und operative Finanzwesen ab. Vorgängig war Ruedi Voegeli CFO der PFS Pension Fund Services und zuvor jahrelang als CFO der Edelweiss Air tätig. Er ist Betriebsökonom FH, eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling und angehender Swiss Fund Officer.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

Helvetica.com

Medienkontakte

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Disclaimer

Die vorliegende Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Werbung und keine Empfehlung etc. für ein spezifisches Anlageprodukt dar. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden. Produktspezifische Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG (T +41 43 544 70 95,ir@helvetica.com) oder auf der Webseite Helvetica.com.

News Source: Helvetica Property Investors AG

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1895679

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1895679 06.05.2024 CET/CEST