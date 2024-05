Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delticom AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2024 Kursziel: 5,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Der Reifen rollt (wieder) - Erfolgreiche Refokussierung bringt Delticom zurück auf die richtige Fahrbahn Delticom ist der europäische Marktführer im Bereich Online-Ersatzreifenhandel. Seit der Gründung im Jahr 1999 befand sich das Unternehmen auf dem Expansionspfad und hat ausgehend von der ersten Website reifendirekt.de stetig in neue Märkte und Produktkategorien expandiert, sodass B2C- und B2B-Kunden über mittlerweile 355 Online-Plattformen in 67 Ländern Reifen bestellen können. Nach einer Refokussierung im Jahr 2019, die durch ein zuvor anspruchsvolles Wettbewerbsumfeld sowie einer Expansion in das branchenfremde Online-Lebensmittelgeschäft notwendig wurde, und dem Verkauf des US-Segments konzentriert sich Delticom mittlerweile vollständig auf sein Kerngeschäft in Europa. Der europäische Ersatzreifenmarkt insgesamt sowie das Online-Subsegment lassen sich als reifer Markt mit einem moderaten Wachstum klassifizieren. Haupttreiber für diese Entwicklung sind der stagnierende Fahrzeugbestand sowie ein zunehmender Anteil an schneller verschleißenden Ganzjahresreifen, sodass kombiniert mit positiven Preiseffekten das Branchenwachstum von Inkwood Research auf einen Wert von durchschnittlich 4,1% p.a. bis ins Jahr 2030 taxiert wird. Der Konkurrenzdruck im Online-Ersatzreifenhandel hat sich in Folge einer Konsolidierung merklich verringert, was sich in weniger starken Preiskämpfen und Marketinginvestitionen widerspiegelt. Delticom überzeugt durch eine sehr hohe Wettbewerbsqualität, die sich in einem großen Sortiment zu attraktiven Preisen und einem effizienten pan-europäischen Logistiknetzwerk manifestiert. Aufgrund von Skaleneffekten im Einkauf und der Logistik sollte der Online-Händler auch langfristig komparative Kostenvorteile gegenüber kleineren Konkurrenten (auch im Offline-Bereich) haben. Im Anschluss an den Umsatzrückgang im Jahr 2023, der vollständig auf die anteilig höheren Plattformumsätze zurückzuführen ist, erwarten wir für das laufende Jahr ein nahezu konstantes Erlösniveau am oberen Ende der Unternehmensprognose. Neben weiteren Umsatzmix-Effekten kommen hierbei Basiseffekte aufgrund des letztjährig starken Wintergeschäfts zum tragen. Anschließend prognostizieren wir ein Top Line-Wachstum auf 526,1 Mio. EUR in 2027 (CAGR 2024e - 2027e: 3,9%) bei einer EBIT-Marge i.H.v. 2,6%. Die Steigerung im Vergleich zu 2024 soll vorrangig durch eine schlankere Konzernstruktur sowie eine effizientere Logistik erreicht werden. Nach unserer Einschätzung sind die Ertragsaussichten auf dem aktuellen Kursniveau nicht angemessen berücksichtigt. Die Aktie besitzt u.E. sowohl gemäß der DCF-Berechnung als auch im Peergroup-Vergleich ein signifikantes Upside-Potenzial mit einem KGV von 10,3x für das laufende Jahr sowie einer von uns erwarteten Dividendenrendite i.H.v. 3,3% Jahr 2024. Fazit: Delticom hat durch die erfolgreiche Refokussierung auf das Kerngeschäft den Reifen wieder ins Rollen gebracht. Zwar dürfte das Marktwachstum im Online-Ersatzreifengeschäft weiterhin moderat bleiben, dennoch sollte das Unternehmen seine Ertragsaussichten aus eigener Kraft signifikant verbessern können. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem DCF-basierten Kursziel von 5,50 EUR in unsere Coverage auf. 