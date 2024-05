Russland droht Großbritannien mit Angriff nach Cameron-Bemerkungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russland hat Großbritannien mit einem Angriff gedroht, sollte die Ukraine mit britischen Waffen Ziele auf russischem Gebiet angreifen.

Der britische Botschafter Nigel Casey sei einbestellt worden, um gegen Bemerkungen von Außenminister David Cameron zu diesem Thema zu protestieren, erklärte das Außenministerium in Moskau am Montag. "Casey wurde gewarnt, dass als Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russisches Territorium mit britischen Waffen alle britischen Militäreinrichtungen und -geräte auf dem Territorium der Ukraine und im Ausland angegriffen werden könnten." Cameron hatte der Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche in Kiew gesagt, die Ukraine dürfe britische Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen.

