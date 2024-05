Deutschland: Industrie erhält weniger Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im März weniger Aufträge an Land gezogen. Gegenüber dem Vormonat gingen 0,4 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden bekannt gab. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs von im Schnitt 0,4 Prozent erwartet. Darüber hinaus fiel die Entwicklung im Vormonat schlechter aus als bisher bekannt: Anstatt eines Auftragsanstiegs um 0,2 Prozent ergibt sich nach neuen Zahlen ein Rückgang um 0,8 Prozent./bgf/stk