Die meistgehandelten Produkte: Infineon und Hannover Rück im Fokus

Am zweiten Handelstag der Woche verzeichnet der deutsche Leitindex Gewinne, wobei der DAX® am Morgen um 0,6 Prozent auf 18.282 Punkte zulegt. Der Fokus des heutigen Handelstags liegt auf einer Vielzahl von Unternehmen, die Zahlen vorgelegt haben. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen zählen heute Produkte auf Infineon, NASDAQ100, Aixtron und den DAX®.

Trotz einer erneuten Senkung der Prognose verzeichnete Infineon nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Anstieg, Trader:innen sicherten sich zuvor mit K.o.-Put-Produkte ab. Beim NASDAQ100 und dem DAX® sehen die Anleger:innen jedoch Potenzial und fragten K.o.-Call-Produkte nach. Bei den klassichen Optionsscheinen standen heute UnitedHealth und die Hannover Rück hoch im Kurs. Gestern fand die Hauptversammlung der Hannover Rück statt, bei der der Rückversicherer erneut seine Zuverlässigkeit betonte und zukünftiges Gewinnwachstum in Aussicht stellte. Die Aktionäre stimmten zudem der Erhöhung der Dividende zu, was Anleger:innen dazu animierte in Call-Optionsscheine zu investieren. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf Rheinmetall, Puma, DAX® und Palantir. Rheinmetall hat eine neue Initiative gestartet: Ladestrom direkt aus dem Bordstein. Erste Tests laufen bereits in Nordrhein-Westfalen, und weitere Städte sollen folgen.

Im weiteren Verlauf des Tages präsentieren zahlreiche Unternehmen ihre Quartalsergebnisse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Infineon Technologies AG Put HC82CB 11,16 35,35 EUR 46,566218 EUR 3,15 Open End NASDAQ 100 Call HD0S86 17,43 18093,57 Punkte 16199,45711 Punkte 9,53 Open End Aixtron SE Call HR4JNB 6,52 22,41 EUR 15,948351 EUR 3,42 Open End DAX® Call HD3APK 6,26 18294,02 Punkte 17685,745314 Punkte 33,82 Open End DAX® Call HD30S8 8,66 18285,00 Punkte 17435,297431 Punkte 23,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 11:50 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Call HC9M0B 2,54 494,33 USD 500,00 USD 18,65 18.09.2024 Hannover Rück Call HC8VRX 0,63 226,65 EUR 228,783068 EUR 37,45 19.06.2024 DAX® Put HD4GLJ 1,58 18296,51 Punkte 18200,00 Punkte 31,14 04.06.2024 Daimler Truck Call HD3868 0,24 40,48 EUR 44,00 EUR 159,84 19.06.2024 Alphabet Inc. Call HC8DZ2 2,97 169,70 USD 158,00 USD 5,32 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 11:56 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367J 24,52 543,20 EUR 409,910848 EUR 4 Open End Puma SE Long HC33DC 0,62 45,44 EUR 34,081094 EUR 4 Open End DAX® Long HC99JS 1,59 18300,50 Punkte 19993,358568 Punkte -10 Open End Rheinmetall AG Long HD58FZ 33,43 543,40 EUR 437,233747 EUR 5 Open End Palantir Technologies Long HD2RYN 3,82 25,22 USD 20,173713 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 12:02 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!