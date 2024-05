Arbonia AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Personalie

Änderung in der Konzernleitung



08.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Arbon, 8. Mai 2024 – Nachdem sich die Arbonia entschieden hat, das Angebot zur Veräusserung der Division Climate anzunehmen und sich auf das Türengeschäft zu fokussieren, wird sich nach Closing der Transaktion die Konzernleitung neu aufstellen. In diesem Zusammenhang hat sich Daniel Wüest entschieden, seine Funktion als Group CFO im Nachgang des Verkaufs der Division Climate abzugeben, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung ausserhalb der Arbonia zu widmen.

Daniel Wüest stiess im April 2019 zur Arbonia, nachdem er die Arbonia zuvor bereits jahrelang in seiner vorherigen Tätigkeit unterstützt hat. In seiner Rolle als Group CFO hat Daniel Wüest verschiedene essentielle Projekte in der Transformation der Arbonia begleitet, dies beinhaltet einerseits zahlreiche Akquisitionen (u.a. Cicsa, Termovent, GVG) und andererseits den Verkauf der Division Fenster sowie den der Division Climate.

Ferner zeigte sich Daniel Wüest verantwortlich für den Ausbau der internen und externen finanziellen Berichterstattung und Performance-Messung, für die Bilanzsteuerung sowie der Nachhaltigkeits-Berichterstattung (inkl. Einführung von Nachhaltigkeitszielen für die Vergütung) und deren Verankerung im Konzern.

Alexander von Witzleben, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Arbonia: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats und der Konzernleitung möchte ich mich bei Daniel Wüest bedanken. Als Group CFO hat Daniel Wüest die Transformation der Arbonia mitgestaltet sowie deren Finanzierung sichergestellt. Mit seinem breiten Fachwissen, seiner Erfahrung und seiner Zielorientierung hat er nicht zuletzt den letzten Schritt in der Fokussierung auf das Türengeschäft tatkräftig unterstützt. Wir danken ihm für die hervorragende Zusammenarbeit und freuen uns, bis zum Abschluss des Verkaufsprozess der Division Climate, auf seine Expertise und seinen Einsatz zählen zu können. Gleichzeitig wünschen wir ihm für seinen beruflichen Weg alles Gute."

Weitere Details zur Organisation und zur Führung der auf das Türengeschäft fokussierten Arbonia werden spätestens zum Capital Markets Day im Herbst 2024 bekannt gegeben. Daniel Wüest wird weiterhin bis Ende September 2024 das Closing des Verkaufs der Division Climate sowie die damit zusammenhängenden Kapitalrückführungsmassnahmen eng begleiten.

