ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt ElringKlinger auf 'Neutral' - Ziel 8,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat ElringKlinger von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,20 auf 8,30 Euro gesenkt. Die Übergangszeit könnte schwierig werden für den Autozulieferer, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sich strategisch im Bereich Ekektrifizierung klar verbessert. Bei geringen Konjunkturimpulsen dürften die Anleger aber nach Umsatzwachstum über Marktniveau suchen und fehlende Ergebnisdynamik abstrafen, glaubt der Experte. Die Entwicklung von Gewinnen und Barmitteln sei bei ElringKlinger suboptimal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 05:05 / BST

