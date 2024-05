EnBW schließt Flüssiggas-Liefervertrag mit Adnoc

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat sich mit einem mehrjährigen Vertrag die Lieferung von Flüssiggas (LNG) von Abu Dhabis Staatskonzern Adnoc gesichert.

Ab der für 2028 geplanten Inbetriebnahme des LNG-Projekts Ruwais in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde Adnoc pro Jahr 0,6 Millionen Tonnen Flüssiggas an EnBW liefern, teilte EnBW am Mittwoch mit. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren.

"Wir freuen uns über den ersten LNG-Vertragsabschluss der EnBW im Mittleren Osten mit unserem erfahrenen Partner Adnoc", erklärte Vorstandsmitglied Peter Heydecker. EnBW will bis 2030 rund 40 Milliarden Euro in den Ausbau umweltfreundlicher Energieerzeugung investieren. Ziel ist es, bis dahin mehr als die Hälfte der Kapazitäten aus erneuerbaren Energien zu beziehen und voraussichtlich bereits 2028 aus der Kohleverbrennung auszusteigen. Auch der Energiekonzern Sefe hatte zuletzt mit Adnoc eine Vereinbarung über die Lieferung von Flüssiggas geschlossen.

(Bericht von Anneli Palmen und Vera Eckert, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)