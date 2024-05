ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Munich Re auf 480 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 465 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner "feuern aus allen Zylindern", schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er hob seine Schätzungen nach dem hervorragenden Jahresstart./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

