EQS-Adhoc: SBF AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die Umsatzprognose 2023, EBITDA liegt in volatilem Umfeld unterhalb der Prognose

EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose

SBF AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die Umsatzprognose 2023, EBITDA liegt in volatilem Umfeld unterhalb der Prognose



10.05.2024 / 12:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SBF AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die Umsatzprognose 2023, EBITDA liegt in volatilem Umfeld unterhalb der Prognose Leipzig, 10. Mai 2024 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, veröffentlicht die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2023. Der Konzernumsatz liegt mit etwa EUR 34,0 Mio. innerhalb des am 24. August 2023 prognostizierten Zielkorridors. Das vorläufige bereinigte Konzern-EBITDA erreicht EUR -0,5 Mio. und liegt damit unterhalb der Prognose von ca. EUR 1,0 Mio.



Der Ergebnisrückgang geht insbesondere auf das konjunkturell sehr schwache Umfeld, erhöhte Beschaffungspreise, gestiegene Personalaufwände sowie vereinzelte Projektverschiebungen zurück. Zudem sind die Geschäftszahlen 2023 von Sondereffekten in Höhe von EUR -0,5 Mio. geprägt – insbesondere aufgrund der Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH, außerordentliche Rechts- und Beratungskosten bei der Lunux Lighting GmbH sowie nicht aktivierungsfähige Objektsanierungskosten. Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte beläuft sich das vorläufige EBITDA auf EUR -1,0 Mio.



Im Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand in einem anhaltend konjunkturell sehr schwachen Umfeld mit einem steigenden Konzernumsatz auf etwa EUR 48 Mio. bei einem mittleren sechsstelligen negativen Konzernjahresergebnis. Der Geschäftsbericht wird am 14. Mai 2024 veröffentlicht.



Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com

Ende der Insiderinformation

10.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1900559

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1900559 10.05.2024 CET/CEST