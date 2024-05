Präsident in Mosambik - Hunderte Islamisten greifen Stadt im Norden an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Maputo (Reuters) - Im südostafrikanischen Land Mosambik haben Islamisten einen Großangriff auf eine Stadt gestartet.

In den Morgenstunden hätten Dschihadisten Macomia in der gasreichen Provinz Cabo Delgado im Nordosten des Landes attackiert, sagte Präsident Filipe Nyusi am Freitag in einer Fernsehansprache. Die Armee kämpfe gegen die Angreifer. "Der Schusswechsel dauert noch an", erklärte er. Die Extremisten hätten sich nach rund 45 Minuten zunächst zurückgezogen, seien dann aber neu aufgestellt zurückgekehrt. Hunderte Kämpfer sollen an dem Angriff beteiligt sein, wie zwei Personen aus Sicherheitskreisen sagten.

Die Region wird seit 2017 von islamistisch motivierten Aufständen erschüttert. Trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen häufen sich seit Januar die Angriffe von Milizen, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen sollen. Erst im vergangenen Monat begann eine regionale Friedenstruppe (SADC), die seit 2021 in Mosambik stationiert ist, mit dem Abzug. Ihr Mandat endet im Juli. Präsident Nyusi erklärte, dass Angriffe in solchen Übergangsphasen stattfinden können. Er hoffe, dass die SADC-Streitkräfte eingreifen und helfen könnten.

Nach Daten der UN-Organisation für Migration vom März wurden seit Ende 2023 über 110.000 Menschen wegen der eskalierenden Gewalt in der Provinz vertrieben. Der jüngste Angriff überschattet die Bemühungen des französischen Öl-Konzerns TotalEnergies, ein 20 Milliarden Dollar schweres Flüssigerdgas-Terminal 200 Kilometer nördlich von Macomia in Cabo Delgado zu errichten. Die Bauarbeiten wurde 2021 wegen der Unruhen gestoppt.

(Bericht von Manuel Mucari und David Lewis, geschrieben von Philipp Krach.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)