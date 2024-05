EQS-News: JDC erzielt erstmals einen Quartalsumsatz von über 50 Millionen Euro – deutlich positive Entwicklung im Investment- und Versicherungsgeschäft

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

JDC erzielt erstmals einen Quartalsumsatz von über 50 Millionen Euro – deutlich positive Entwicklung im Investment- und Versicherungsgeschäft



13.05.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Umsatzerlöse der JDC Group steigen in den ersten drei Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 22 Prozent auf 53,3 Mio. EUR

Das EBITDA liegt mit 4,1 Mio. EUR rund 28 Prozent über dem Vorjahresquartal; Das EBIT steigt um rund 40 Prozent auf 2,5 Mio. EUR

Neugeschäftsanträge wachsen um mehr als 13 Prozent; Anzahl der Bestands-übertragungen sogar um rund 58 Prozent

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2024 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Konzernumsatz wuchs in den ersten drei Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21,6 Prozent auf 53,3 Mio. EUR. Der Quartalsumsatz übertrifft damit auch den Umsatz des vierten Quartals 2023 deutlich und überschreitet erstmalig die 50-Millionen-Marke für ein Quartal.

Neben dem weiter starken Versicherungsgeschäft trägt insbesondere das wiedererstarkte Investment- und Finanzierungsgeschäft zum Umsatzwachstum bei und auch das Immobilien- und Beteiligungsgeschäft springt wieder an. Die wichtigen Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung der Gruppe sind somit sämtlich positiv: Die Anzahl der Neuanträge stieg um rund 13 Prozent und die Anzahl der angestoßenen Bestandsübertragungen sogar um rund 58 Prozent. Besonders positiv entwickelten sich das Neugeschäft in den Produkten Lebens- und KFZ Versicherungen: Die Produktgruppe KFZ- Versicherungen überzeugte mit einem Antragswachstum von über 60 Prozent und Lebensversicherungen mit einem Antragswachstum von rund 25 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Die im Bestand betreuten Versicherungsprämien betragen damit das erste Mal über 1,2 Milliarden EUR.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt in den ersten drei Monaten 2024 um rund 28 Prozent auf 4,1 Mio. EUR (Q1 2023: 3,2 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der ersten drei Monate 2024 steigt um rund 40 Prozent auf 2,5 Mio. EUR (Q1 2023: 1,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis liegt im ersten Quartal deutlich verbessert bei 2,1 Mio. EUR nach 1,4 Mio. EUR im Vorjahresvergleichszeitraum.

Beide Geschäftsbereiche – Advisortech wie auch Advisory – konnten von der Entwicklung profitieren.

Der Geschäftsbereich Advisortech steigerte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten 2024 um 22,6 Prozent auf 48,3 Mio. EUR (Q1 2023: 39,4 Mio. EUR). Im Vergleich zum starken Vorquartal Q4 2023 bedeutet dies nochmals ein Wachstum von 13,9 Prozent (Q4 2023: 42,4 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten drei Monaten 2024 um rund 27,9 Prozent auf 4,2 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahrs von 3,3 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg ebenfalls in den ersten drei Monaten 2024 um rund 32 Prozent auf 3,0 Mio. EUR (Q1 2023: 2,3 Mio. EUR).

Im Geschäftsbereich Advisory konnten die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls gesteigert werden. Sie stiegen um rund 7 Prozent auf 8,7 Mio. EUR (Q1 2023: 8,2 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Segments Advisory stieg in den ersten drei Monaten leicht um über 10 Prozent auf 0,7 Mio. EUR (Q1 2023: 0,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten drei Monaten 2024 um rund 26 Prozent auf 0,4 Mio. EUR (Q1 2023: 0,3 Mio. EUR).

„Das erste Quartal war sehr überzeugend. Noch nie sind wir so stark in ein Jahr gestartet. Alle KPIs zeigen in die richtige Richtung und trotz erheblicher Investitionen in Summitas und unser Aktienrückkaufprogramm sehen wir eine sehr positive Entwicklung unserer Liquidität. So darf es gerne weiter gehen!“ freut sich Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG.

„Wir freuen uns, dass unser Versicherungsgeschäft weiter stark wächst und nun zusätzlich das Investment- und Finanzierungsgeschäft wieder angesprungen ist. Weitere Erwartungen haben wir für das Immobilien- und Beteiligungsgeschäft, in dem wir wieder eine positive Entwicklung sehen. Für das weitere Geschäftsjahr sehen wir daher sehr große Chancen!” erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG.

Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2024 stellen sich wie folgt dar:

Überblick in TEUR Veränderungen Q1 2024 Q1 2023 zum Vorjahr TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 53.319 43.832 21,6 davon Advisortech 48.340 39.445 22,6 davon Advisory 8.713 8.156 6,8 davon Holding / Konsolidierung -3.733 -3.769 0,9 EBITDA 4.067 3.185 27,7 EBIT 2.523 1.808 39,6 EBT 2.252 1.453 55,0 Konzernergebnis 2.093 1.433 46,0

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2024 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 205 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 14,5 bis 16,0 Mio. EUR.

Den Aktionärsbrief für das Q1 2024 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Unter dem folgenden Link können sich interessierte Investoren zu dem heute um 14:00 Uhr stattfindenden Earnings Call der JDC Group anmelden und teilnehmen: Montega CONNECT: JDC Group Aktiengesellschaft - Earnings Call Q1 2024

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,6 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Marcus Rex, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de