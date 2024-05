EQS-News: UXLINK und Binance Web3 Wallet starten gemeinsame Marketingkampagne, um das Wachstum der sozialen Beziehungen im Web3 beschleunigen

EQS-News: UXLink / Schlagwort(e): Sonstiges

UXLINK und Binance Web3 Wallet starten gemeinsame Marketingkampagne, um das Wachstum der sozialen Beziehungen im Web3 beschleunigen



13.05.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EQS Newswire / 09.05.2024 / 14:15 CET/CEST

SINGAPUR - Media OutReach Newswire – 9. Mai 2024 - UXLINK, die führende Social Infrastructure-Plattform, und Binance Web3 Wallet, die Top-Krypto-Wallet, freuen sich, ihre gemeinsame Marketingkampagne zur Beschleunigung des Wachstums beim Web3 zu verkünden. Bei dieser Initiative werden Teilnehmer durch das innovative UXLINK Social Protocol mit 20.000.000 UXUY-Punkten belohnt.





In der heutigen, sich schnell verändernden Web3-Landschaft wird die Förderung von sozialen Interaktionen und Engagement innerhalb der Community immer wichtiger. Das innovative Social Protocol von UXLINK bietet in Kombination mit dem nahtlosen Zugang des Binance Web3 Wallets zu dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) eine einzigartige Gelegenheit, die weitverbreitete Anwendung und Beteiligung der Nutzer zu fördern.



Binance Web3 Wallet, das dafür bekannt ist, den Nutzern einen sicheren und benutzerfreundlichen Zugang zum Web3-Sektor zu gewähren, bietet eine Reihe verschiedener Features. Dazu gehören die reibungslose Überweisung von Mitteln über verschiedene Tradingplattformen und Wallets ebenso wie effiziente Cross-Chain-Swaps zu wettbewerbsfähigen Kursen sowie ein umfangreicher Katalog an Finanzmanagement-Tools.



UXLINK, die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform, verfügt über eine Nutzerbasis von mehr als 5 Millionen registrierten Nutzern. Mit ungefähr 800.000 täglichen aktiven Nutzern von dezentralisierten Anwendungen (DApps) und 180.000 täglichen aktiven On-Chain-Nutzern fördert UXLINK das Vertrauen und die sozialen Interaktionen im Bekanntenkreis mit mehr als 90.000 Web3-Gruppen.



Die gemeinsame Kampagne von UXLINK und Binance Web3 Wallet stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Web3 dar. Durch die Verbindung von Social Infrastructure und dezentralisierten Finanzdienstleistungen fördert diese Kampagne nicht nur die Akzeptanz, sondern gestaltet auch die Zukunft der digitalen Interaktion und der finanziellen Transaktionen.





Hashtag: #UXLINK



Für den Inhalt dieser Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.

Über UXLINK



UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.

1. Die Plattform hat mehr als fünf Millionen Nutzer, wobei 600.000 täglich On-Chain/Off-Chain und 100.000 täglich On-Chain aktiv sind.

2. Organisierter Benutzerverkehr und Interaktionen von über 90.000 Web3-Gruppen.



Mint UXLINK NFT: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen:



UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter : https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial



Nachrichtenquelle: UXLINK

09.05.2024 Veröffentlichung einer finanziellen Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News.

Für den Inhalt dieser Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.



Medienarchiv unter www.todayir.com

13.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1901481 13.05.2024 CET/CEST