Tagesausblick für 14.05.: Anleger warten auf US-Inflationszahlen. Bayer erreicht vor Q1-Zahlen wichtige Marke

Zum Auftakt in die neue Woche bewegten sich Standardwerteindizes wie DAX® und EUROSTOXX®50 sowie Aktienbarometer für Nebenwerte wie MDAX® und SDAX® in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Viele Investoren sind mit Blick auf die anstehenden Inflationsdaten aus den USA aktuell in Wartestellung.

Analog zu den Aktienmärkten war auch an den Rentenmärkten heute kaum Bewegung zu beobachten. Bei den Edelmetallen Gold und Silber zeigten sich nach der Erholung von Freitag heute leichte Verluste. Die bevorstehenden Inflationszahlen könnten im Wochenverlauf allerdings zu größeren Bewegungen führen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte derweil in dem seit Anfang des Monats gebildeten Seitwärtstrend. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich frühestens oberhalb von 84,50 USD oder unterhalb von 82,50 USD ab.

Unternehmen im Fokus

Aurubis und Puma profitierten von positiven Analystenkommentaren. Bayer erreichte bei EUR 29,40 die obere Kante des seit Anfang Februar gebildeten Seitwärtstrends. Ein Ausbruch über das Level könnte eine nachhaltige Trendwende auslösen. Morgen werden Zahlen veröffentlicht. Ceconomy konkretisierte die Prognosen für das Gesamtjahr und übertraf dabei die Erwartungen vieler Experten. Die Aktie legte bereits am Freitag deutlich zu. Dieser Trend setzte sich heute fort. Die Deutsche Telekom bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 21,90 und eröffnete damit weiteres Aufwärtspotenzial bis zum jüngsten Hoch von EUR 23,40. K+S meldete finale Geschäftszahlen und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Anleger reagierten zurückhaltend. Es wird weiterhin auf den Abschluss wichtiger Kalilieferverträge großer Wettbewerber gewartet. Eine neue Konsultation zur Frequenzvergabe sorgte für Kurssprünge bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet. Autoaktien wie BMW und VW waren heute gefragt.

Morgen werden unter anderem AT&S, Bayer, Brenntag, Cancom, Deutsche Pfandbriefbank, Dürr, Eckert & Ziegler, Encavis, Fraport, Hannover Rück., Indus, Nagarro, Nordex, ProSiebenSat.1, Rheinmetall und SFC Energy Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. CTS Eventim, Deutsche Börse, Hugo Boss und K+S laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: