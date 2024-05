Dax fehlt der Schwung - Delivery Hero heben ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auf Richtungssuche. Der deutsche Leitindex notierte am Dienstagmorgen 0,2 Prozent schwächer bei 18.710 Punkten.

Vor den am Mittwoch erwarteten US-Inflationszahlen trauten sich viele Investoren nicht aus der Deckung. "Ein anhaltend hohes US-Zinsniveau ist und bleibt eine der größten Befürchtungen der Marktteilnehmer", sagte Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel. "Wir gehen davon aus, dass diese Woche wieder mit enttäuschten Inflations- und Zinshoffnungen einhergeht und die jüngste Annäherung an neue Allzeithochs an den Aktienbörsen vorerst endet."

Die Anleger hatten auch eine Reihe von Firmenbilanzen zu verdauen. Aktien von Rheinmetall fielen um 5,8 Prozent. Der Umsatz des Rüstungskonzerns blieb im ersten Quartal mit 1,58 Milliarden Euro hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen in Höhe von 1,68 Milliarden Euro zurück. Bei den Aktien von Brenntag ging es 7,4 Prozent abwärts. Der Spezialchemiekonzern bekam im Quartal den Preisdruck und eine schwache Nachfrage in einigen Märkten zu spüren und verzeichnete einen Gewinneinbruch.

Rasant aufwärts ging es hingegen für Delivery Hero. Die Aktien gewannen mehr als 21 Prozent. In einem milliardenschweren Deal steigt Uber bei Delivery Hero ein und nimmt dem Essenslieferanten seine Taiwan-Tochter ab.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)