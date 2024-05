ServiceNow - Massive Haltezone!

Seit dem Rekordhoch von Mitte Februar bei 815,32 USD gönnt sich die ServiceNow-Aktie eine Atempause. Interessant ist das Ausmaß der Konsolidierung, denn bisher kam es zu einem idealtypischen Rücksetzer an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 707,60 USD. Zusammen mit der steigenden 38-Wochen-Linie (akt. bei 689,07 USD) sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (704,09/700,62 USD) besteht auf diesem Niveau eine massive Unterstützungszone. Hier hat der Technologietitel zuletzt drei Wochenkerzen mit markanten Lunten ausgeprägt – die letzten beiden sogar als klassische „Hammer“-Umkehrmuster. D. h. die Marktteilnehmer nehmen diesen Haltebereich tatsächlich als solchen wahr. Aufgrund des erfolgreichen Pullbacks können Anlegerinnen und Anleger auf ein Wiedersehen mit dem eingangs erwähnten Rekordstand hoffen. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ hätte den zusätzlichen Charme, dass die Kursentwicklung der letzten Monate dann als nach oben aufgelöste Schiebezone zu interpretieren wäre (siehe Chart). Als Absicherung bietet sich dagegen die o. g. Bastion bei rund 700 USD an.

ServiceNow (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ServiceNow

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.