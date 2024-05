Wieder Wechsel an der Spitze von Digitalpublisher BurdaForward

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - An der Spitze der Mediendigitalsparte von Hubert Burda Media gibt es erneut einen Wechsel. Die Sprecherin der Geschäftsführung, Tanja zu Waldeck, wird BurdaForward Ende Juli verlassen, wie der Medienkonzern mit Sitz in München und Offenburg am Dienstag mitteilte. Sie ist erst seit Ende 2023 in der Funktion als CEO tätig. Sie hatte die Topposition übernommen, weil der langjährige Burda-Manager Oliver Eckert überraschend den Medienkonzern verlassen hatte. Zu Waldeck geht zum Schweizer Medienunternehmen TX Group und startet im Oktober, wie es von beiden Unternehmen hieß.

Mit dem Weggang von zu Waldeck an der Spitze von BurdaForward wird Lydia Rullkötter übernehmen - in einem Führungsduo. Sie war ab 2012 in unterschiedlichen Funktionen für Burda tätig, derzeit ist sie Geschäftsführerin des internen Dienstleisters BurdaServices. Rullkötter übernimmt zum 1. Juni gleichberechtigt mit Daniel Steil, der bereits seit 2016 Geschäftsführer bei BurdaForward ist. Er baute "Focus Online" zwischen 2011 und 2018 als Chefredakteur aus. Beide werden Co-CEO. Zur Geschäftsführung gehören nach Burda-Angaben zudem weiterhin Philipp Brunner und Thomas Koelzer.

BurdaForward ist der Digitalpublisher von Hubert Burda Media. Dazu zählen unter anderem die Marken "Focus online", "Bunte.de" und "Chip". Auch "netmoms" ist dabei - die Plattform über das Thema Kinder und Familie hatte zu Waldeck als Startup etabliert. 2012 wurde die Webseite an den Burda-Konzern verkauft. Seither war zu Waldeck in unterschiedlichen Führungsfunktionen für das Unternehmen tätig./rin/DP/men