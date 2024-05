Devisen: Euro steigt über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter zugelegt und den höchsten Stand seit gut einem Monat markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0828 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte April. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0796 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf amerikanische Preisdaten. Am Nachmittag werden neue Inflationszahlen erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von hoher Bedeutung sind. Wegen der hartnäckigen Teuerung machen die Währungshüter derzeit keine Anstalten, sich ein Stück weit von ihrer straffen Geldpolitik zu verabschieden. In diese Richtung hatte sich Fed-Chef Jerome Powell erst am Dienstag wieder geäußert./bgf/stk