Die BLKB stärkt das Anlagegeschäft

Die BLKB schafft per 1. Oktober 2024 einen eigenständigen Geschäftsbereich Wealth Management. Mit Béatrice Sidler konnte die BLKB eine erfahrene Führungsperson für die Leitung des neuen Geschäftsbereichs und als Geschäftsleitungsmitglied gewinnen. Patrick Tschudin, aktuell CEO der BLKB Fund Management AG, wird Nachfolger von Beat Röthlisberger als Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmenskundenberatung. Beat Röthlisberger verlässt die Bank – wie berichtet – per 30. Juni 2024.

Liestal, 15. Mai 2024

Um ihre Marktanteile im indifferenten Geschäft weiter auszubauen, schafft die BLKB per 1. Oktober 2024 den neuen Geschäftsbereich Wealth Management. Unter der Leitung von Béatrice Sidler wird dieser Bereich insbesondere Dienstleistungen für vermögende Kundinnen und Kunden mit einem investierbaren Vermögen ab einer Million CHF anbieten. Zusätzlich werden im neuen Geschäftsbereich neben den zwei Beratungseinheiten (vormals Executives & Entrepreneurs) auch das Investment Center (künftig Sustainable Asset Management) und die Nachhaltigkeitsthemen der BLKB gebündelt. Béatrice Sidler leitet derzeit den Bereich «Segments, Sales, Channels» bei der Zürcher Kantonalbank, für die sie seit 2019 tätig ist. Bei der ZKB verantwortet sie das Segments- und Salesmanagement, das Multichannel- sowie das Customer Experience- & Innovations-Management: Sie ist damit für die Gestaltung des hybriden Kundenerlebnisses auf den Kanälen der Bank zuständig. Zuvor war Béatrice Sidler zehn Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der Obwaldner Kantonalbank.

Ebenfalls neu in die Geschäftsleitung der BLKB rückt per 1. Juli 2024 Patrick Tschudin als Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmenskundenberatung. Der Geschäftsbereich bündelt die Finanzdienstleistungen für KMU, Grosskundinnen und -kunden sowie institutionelle Anleger. Patrick Tschudin ist aktuell CEO der BLKB-Tochtergesellschaft BLKB Fund Management AG und folgt auf Beat Röthlisberger, der die BLKB – wie bereits berichtet – per 30. Juni 2024 verlässt. Patrick Tschudin bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Finanzinstituten mit. Vor seinem Wechsel zur BLKB war er bis Mai 2022 während drei Jahren CEO und Leiter Fund Management bei der Helvetia Asset Management AG und arbeitete zuvor als CFO der EUROFIMA. Die Rekrutierung einer oder eines neuen CEO der BLKB Fund Management AG beginnt unmittelbar.

Die BLKB besteht auch weiterhin aus fünf Geschäftsbereichen: den drei Kundeneinheiten Private Vermögens- und Finanzberatung, Wealth Management und Unternehmenskundenberatung sowie den beiden unterstützenden Bereichen Finanz- und Riskmanagement und Technologie & Corporate Services (vormals IT & Services). Im Bereich Technologie & Corporate Services werden neu auch die Ressorts Produktmanagement, Marketing sowie Projektportfolio & Projektmanagement angesiedelt. Der bisherige Geschäftsbereich Corporate Development & Sustainable Asset Management wird per 01. Oktober 2024 aufgelöst.

«Als Universalbank bieten wir unseren Kundinnen und Kunden bereits ab kleineren Vermögen die ganze Breite an Dienstleistungen in der Vermögensplanung, der Vorsorge und der Beratung an. Mit dem neuen Geschäftsbereich Wealth Management werden wir auch vermögendere Kundinnen und Kunden noch fokussierter bedienen können. Damit richten wir die BLKB noch stärker an der Geschäftsstrategie aus und schaffen wichtige Voraussetzungen, um die Hausbank für Kundinnen und Kunden in allen Vermögensgrössen zu sein», sagt CEO John Häfelfinger und fügt hinzu: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Béatrice Sidler und Patrick Tschudin die Geschäftsleitung der BLKB in hervorragender Weise verstärken können. Alexandra Lau wird bis zum 1. Oktober den Aufbau des Wealth Management unterstützen und danach andere Aufgaben in der BLKB übernehmen. Weiter danke ich Beat Röthlisberger für sein langjähriges Wirken und sein Engagement in der Geschäftsleitung der BLKB und wünsche ihm auch in Zukunft viel Erfolg in seinen neuen Aufgabenbereichen.»

Mit gut 975 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Services AG den BLKB-Konzern. Mit einem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist der BLKB-Konzern mit einer Cost-Income-Ratio von rund 52,4 % ein sehr effizient geführtes Finanzinstitut.

