dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord kommt wieder näher

DEUTSCHLAND: - REKORD KOMMT WIEDER NÄHER - Nach zweitägiger Korrektur wird der Dax am Mittwoch wieder stärker erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 18 790 Punkte. Damit nimmt der Dax wieder Kurs auf sein Rekordhoch vom Freitag bei 18 845 Punkten. Die Berichtssaison hält die Anleger zunächst auf Trab. Am Nachmittag steht dann mit den US-Verbraucherpreisen ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Zuletzt waren die Anleger wieder etwas verunsichert hinsichtlich der Zinswende in den Vereinigten Staaten. Von den Inflationsdaten erhoffen sie sich neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed und den Zeitpunkt für die erste Zinssenkung.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Der über weite Strecken stagnierende Dow Jones Industrial machte im späten Handel etwas Boden gut und schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 39 558,11 Punkten. Der beschleunigte Anstieg der Erzeugerpreise im April fiel auf Jahressicht wie erwartet aus. Sie beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daten dazu werden am Mittwoch veröffentlicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA hielten sich die Kursausschläge erneut in engen Grenzen. Mit Spannung werden am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA erwartet. Diese könnten Aufschluss über den Zinskurs der US-Notenbank geben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um 0,2 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas büßte hingegen 0,3 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ruhte der Handel wegen eine Feiertages.

DAX 18716,42 -0,14% XDAX 18770,37 0,19% EuroSTOXX 50 5080,29 0,03% Stoxx50 4522,41 -0,14% DJIA 39558,11 0,32% S&P 500 5246,68 0,48% NASDAQ 100 18322,77 0,68%

Bund-Future 130,63 0,02%

Euro/USD 1,0823 0,03% USD/Yen 156,28 -0,08% Euro/Yen 169,14 -0,06%

Brent 82,92 0,54 USD WTI 78,59 0,57 USD

