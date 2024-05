EQS-News: Villeroy & Boch konsolidiert erstmals März-Zahlen von Ideal Standard

EQS-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Villeroy & Boch konsolidiert erstmals März-Zahlen von Ideal Standard



15.05.2024

Presseinformation

Mettlach, 15. Mai 2024

Zwischenbericht zum ersten Quartal 2024

Konzernumsatz steigt akquisitionsbedingt um 20,8 % auf 277,1 Mio. € (Vorjahr: 229,3 Mio. €)

Operatives EBIT mit 23,1 Mio. € um 0,4 % leicht über Vorjahr

Bilanzsumme steigt um 620,8 Mio. € auf 1.717,0 Mio. €

Konzernumsatz: 277,1 Mio. €

Im ersten Quartal 2024 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Konzernumsatz (inkl. Lizenzerlöse) in Höhe von 277,1 Mio. € und lag damit akquisitionsbedingt um 47,8 Mio. € bzw. 20,8 % über dem Vorjahr (229,3 Mio. €). Dabei trug Ideal Standard ab dem 1. März 2024 einen Umsatz von 57,1 Mio. € zum Konzernumsatz bei.

Operatives EBIT: 23,1 Mio. €

Im ersten Quartal 2024 wurde ein operatives EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in Höhe von 23,1 Mio. € erzielt, das um 0,4 % leicht über Vorjahr (23,0 Mio. €) lag.

Entwicklung in den Unternehmensbereichen

Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erzielte im ersten Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 204,1 Mio. € und lag damit akquisitionsbedingt um 35,4 % über Vorjahr (150,8 Mio. €). Eine unverändert positive Marktresonanz konnte insbesondere bei den Neuheiten mit der TwistFlush-Spültechnologie verzeichnet werden. Hinsichtlich der Umsatzentwicklung zeigt sich in fast allen Geschäftsfeldern – insbesondere bei Armaturen und Sanitärkeramik – ein Umsatzwachstum. Der Unternehmensbereich Bad & Wellness startete das erste Quartal 2024 mit einem operativen Gewinn (EBIT) von 17,4 Mio. € und lag damit auf Vorjahresniveau.

Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle erzielte im ersten Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 72,3 Mio. € und lag um 7,0 % unter dem Vorjahr. Dies zeigte sich vor allem im Umsatz mit den stationären Handelspartnern, wo ein Umsatzrückgang hingenommen werden musste, der vor allem durch einen Konjunktureinbruch in Korea und die weiterhin schwache Konjunktur in den USA getrieben war. Dem gegenüber konnten Umsatzzuwächse im E-Commerce-Geschäft sowie in den Einzelhandelsgeschäften erzielt werden. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle schloss mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 5,7 Mio. € ab und lag damit leicht über Vorjahr. Dabei konnte der umsatzbedingte Ergebnisrückgang durch erreichte Kosteneinsparungen kompensiert werden.

Investitionen

Im ersten Quartal 2024 wurden Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in Höhe von 4,0 Mio. € getätigt, wovon 3,1 Mio. € auf den Unternehmensbereich Bad & Wellness sowie 0,9 Mio. € auf den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle entfielen. Im Unternehmensbereich Bad & Wellness wurden insbesondere neue Formen für Dusch- und Badewannen in Belgien und in den Niederlanden angeschafft sowie in Druckgussanlagen in Thailand und in Ungarn investiert. Im Unternehmensbereich Dining & Lifestyle wurde im Wesentlichen in die Modernisierung der Produktionsanlagen in Merzig und Torgau, in Neuanschaffungen von Presswerkzeugen sowie in die Modernisierung der eigenen Einzelhandelsgeschäfte investiert.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Das Marktumfeld bleibt weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt.

Der Vorstand der Villeroy & Boch AG erwartet weiterhin eine akquisitionsbedingte, deutliche Steigerung des Umsatzes, des operativen Ergebnisses (EBIT) sowie der Investitionen und bestätigt damit seine in Verbindung mit dem Jahresabschluss getroffene Prognose für das Gesamtjahr 2024.

