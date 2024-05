Henkel Vz. - Ein echter Knalleffekt!

Die letzten Jahre waren für die Henkel-Aktie keine gute Zeit, denn seit dem Jahr 2017 befand sich der Titel in einem Abwärtstrend. Diese Dürreperiode könnte nun beendet sein. Schließlich gelang dem Papier jüngst ein echtes charttechnisches Ausrufezeichen. Gemeint ist die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 73,09 EUR), der Bruch des Baissetrends der letzten sieben Jahre (akt. bei 78,09 EUR) sowie der Sprung über das Hoch vom Mai 2023 (78,84 EUR). Charttechnisch eine absolute Steilvorlage, um die schwierige Marktphase seit Mitte 2017 endgültig vergessen zu machen, zumal der beschriebene Ausbruch von konstruktiven Indikatorsignalen begleitet wird. So sind beispielsweise der MACD und die Relative Stärke (Levy) wieder „long“ positioniert. Der zuletzt angeführte Trendfolger kann sogar mit dem Bruch des Abwärtstrends seit 2010 aufwarten (siehe Chart). Die nächsten wirklich wichtigen Barrieren warten nun im Bereich von gut 96 EUR, wo der Titel in 2019 und 2020 diverse Hochs ausgeprägt hat, bzw. des Mehrjahreshochs von 2021 bei 99,50 EUR. Um den diskutierten „game changer“ nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, den o. g. langfristigen Durchschnitt nicht mehr zu unterschreiten.

Henkel Vz. (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Henkel Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

