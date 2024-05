Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2024 Kursziel: 16,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA APONTIS PHARMA startet mit starker Ergebnisentwicklung in das Geschäftsjahr 2024 Die APONTIS PHARMA AG hat vergangene Woche die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt, die sowohl vom Umsatz als auch vom Ergebnis unsere Erwartungen übertroffen haben. Obwohl hierfür im wesentlichen ein positiver Einmaleffekt aus dem Bereich Single Pill verantwortlich war und diese Entwicklung entsprechend nicht auf das Gesamtjahr fortgeschrieben werden kann, verdeutlicht es die die guten Perspektiven im Kerngeschäft und bestätigt unseren Investmentcase. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 10,0 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahresquartals, allerdings gab es deutliche Verschiebungen zwischen den Geschäftsbereichen. So lag der Single PillUmsatz mit 8,8 Mio. EUR 35% über dem Vorjahreswert und über unserer Erwartung (8,1 Mio. EUR). Grund für die deutliche Steigerung in Q1 ist zum einen die eingeschränkte Lieferfähigkeit mit Atoromib im Vorjahresquartal, die sich in 2024 wieder normalisiert hat. Zudem konnte das Unternehmen bei der Single Pill Tonotec von der eingeschränkten Lieferfähigkeit eines Wettbewerbers profitieren, was insgesamt zu einem um 0,8 Mio. EUR höheren Single Pill-Umsatz führte und die Abweichung zu unserer Erwartung erklärt. Der Kooperationsumsatz lag mit 0,9 Mio. EUR aufgrund der geplant ausgelaufenen Vertriebsvereinbarungen deutlich unter dem Vorjahr (2,7 Mio. EUR). Die vermeldeten Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus der neuen Kooperation mit Novartis für die Distribution und Vermarktung der patentgeschützten Arzneimittel Enerzair® und Atectura® in der Indikation Asthma werden in diesem Geschäftsbereich erst ab dem zweiten Quartal zu Buche schlagen. Aufgrund des verbesserten Umsatzes im Bereich Single Pill sowie der deutlich reduzierten Personalkosten (3,2 Mio. EUR vs. 4,8 Mio. EUR) konnte das EBITDA um 2,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert auf 1,0 Mio. EUR verbessert werden. Die wesentliche Abweichung zu unserer Erwartung ergibt sich aus dem Ergebnisbeitrag durch den Mehrabsatz von Tonotec (MONe: ca. 0,5 Mio. EUR) sowie geringeren Rabatten und einer allgemein verbesserten Kostenbasis. Das Unternehmen erwartet nicht, dass der positive Effekt durch Tonotec sich im Jahresverlauf fortsetzt, allerdings dürfte dieser in der ursprünglichen Guidance (1,8 Mio. EUR vor der Bekanntgabe der Kooperation mit Novartis) nicht enthalten gewesen sein. Wir haben unsere Prognose entsprechend um diesen Betrag erhöht und halten eine Anhebung der Guidance im Rahmen der Halbjahresergebnisse für wahrscheinlich. Fazit: Das Unternehmen ist gut in das Jahr gestartet und hat mit dem positiven Ergebniseffekt bereits knapp ein Drittel der Gesamtjahresguidance erreicht. Da die neue Vertriebsstrategie sowie die Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus der Novartis Kooperation sich in den kommenden Quartalen materialisieren dürften, sollte der Newsflow auch aufgrund der schwachen Vorjahresbasis positiv bleiben. Wir bestätigen daher unser Kursziel und das Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 