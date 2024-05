Hochstufung treibt Ströer an - Höchster Kurs seit gut zwei Jahren

Der seit März laufende Aufwärtstrend der Ströer-Aktien könnte am Donnerstag dank einer optimistischen Analysten-Einschätzung weitergehen. Im frühen Handel gewannen die Titel des Werbekonzerns 5,87 Prozent auf 65,80 Euro.

Damit winkt den im MDax notierten Papieren der höchste Kurs seit dem Frühjahr 2022, nachdem sie in diesem Jahr mit einem Plus von bislang fast 16 Prozent gut gelaufen sind und damit zu den Favoriten in dem Index der mittelgroßen Unternehmen zählen.

Die Investmentbank Oddo BHF hatte Ströer nun von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel wurde dabei von 60 auf 100 Euro angehoben. So hoch hatten die Aktien noch nie notiert, das bisherige Rekordhoch datiert mit 82,50 Euro von Ende 2020.

Die Dynamik im Kerngeschäft mit Außenwerbung dürfte kurz- und mittelfristig enorm robust sein, schrieb Oddo-Analyst Jerome Bodin in seiner aktuellen Studie. Über allem stehe aber die Fantasie einer Strategie mit hohen Ausschüttungen von Verkaufserlösen.