APA ots news: TV Bundle EM-Aktion: DataNet 100 + Drei TV Basic + 50 Zoll Samsung Smart TV-Gerät. - BILD

- DataNet 100 + Drei TV Basic + TV-Gerät. 1. bis 6. Monat um nur 18 Euro/ Monat.* - Highspeed-Internet und Fernsehen mit Drei TV Basic jetzt 6 Monate gratis.** Wien (APA-ots) - Allen, die sich ein schärferes TV-Bild oder einen Zweit-TV wünschen, bietet Drei bis 28. August 2024 (solange der Vorrat reicht) eine TV Bundle EM-Aktion. Pünktlich vor EM und Olympia-Auftakt erhalten Kund:innen einen 50 Zoll Crystal UHD Samsung 50CU7090 Smart TV bei gleichzeitiger Bestellung mit dem DataNet 100 5G Internettarif um nur 18 Euro/ Monat (Teilzahlung über 24 Monate) oder 432 Euro (Einmalzahlung).* Zwtl.: Zukunftssichere neue DataNet und FIX Data Internettarife, jetzt 6 Monate gratis. Die neuen, zukunftssicheren Highspeed Internettarife für 5G (auch 4G-fähig), 5G+ oder Glasfaser von Drei bieten allen Zielgruppen die neueste Technologie zu einem attraktiven Preis, beginnend mit einem günstigen Einstiegspreis von 18,90 Euro monatlich (mit 24-Monatsbindung) und 9,90 Aktivierungsentgelt. Bis 28. August 2024 erhalten Neu- und Bestandskund:innen bei Vertragsverlängerung in das neue Drei Internet-Portfolio bei 24-Monatsbindung die ersten sechs Monate gratis. Mehr auf[ drei.at/internet] (http://www.drei.at/internet) Gleichzeitig entfallen bei gleichzeitiger Anmeldung des unlimitierten 5G DataNet 100 Tarifs und Drei TV Basic die monatlichen Grundentgelte beider Services in den ersten 6 Monaten.** Zwtl.: Drei TV Basic: Mehr als 40 Sender in HD-Qualität für Live-TV ohne Box und Kabel. Drei TV Basic vereint mehr als 40 HD-Sender für TV und mobil für nur 5,90 Euro/Monat. Drei TV Basic Kunden benötigen weder eine eigene Box noch eine Verkabelung, sondern nur Drei Internet. Drei TV Basic funktioniert mit bestehender Hardware (FireTV, AppleTV, Samsung Tizen, LG, android TV) und ist monatlich kündbar. Alle neuen Drei Internetkunden mit 24 Monatsbindung können Drei TV Basic jetzt auf Wunsch sechs Monate lang gratis nutzen - zusätzlich zu sechs Monaten Gratis-Internet. Mehr auf www.drei.at/internet und www.drei.at/tv * Samsung 50CU7090 SmartTV bei gleichzeitiger Bestellung um 18 / Monat (Teilzahlung über 24 Monate) oder 432 (Einmalzahlung). Monatliche Grundentgelte Tarif DataNet 100 (29,90 / Monat. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Einmaliges Aktivierungsentgelt 9,90 ) und Drei TV Basic (5,90 / Monat, monatlich kündbar) 6 Monate reduziert auf 0,- Euro bei gleichzeitiger Neuanmeldung. Details: [drei.at/internet] (https://www.drei.at/internet) **Aktion 6 Monate gratis: Neuanmeldung im Internet-Tarif DataNet 100 um 29,90 / Monat. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Einmaliges Aktivierungsentgelt 9,90 . Neuanmeldung Drei TV Basic um 5,90 / Monat, monatlich kündbar. Monatliche Grundentgelte beider Services entfallen in den ersten 6 Monaten bei gleichzeitiger Anmeldung. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 976 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie und gleichzeitig den einfachen Umstieg auf Glasfaser an. Mehr auf www.drei.at