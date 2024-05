BVB Aktie fällt zurück auf 4 Euro – Alle Augen auf das Champions-League-Finale in London

16 Tage vor dem Champions-League-Finale in London (Wembley) gegen Real Madrid notieren die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA bei rund vier Euro. Während auf Wochensicht ein Minus von 3,38 Prozent auf der Kurstafel steht, liegt das Monatsplus bei fast 17 Prozent. Hintergrund für das Kursplus dürften insbesondere die Erfolge in der „Königsklasse“ gewesen sein. Indes neigt sich das Tagesgeschäft für die laufende Saison dem Ende zu.

Hochspannung vor dem 1. Juni 2024 – Anleger hoffen auf Coup in Königsklasse

Mit großer Spannung fiebern Aktionäre dem Finale der Champions-League am 1. Juni 2024 in London entgegen. Dem Finalsieger winken 20 Millionen Euro, dem Finalverlierer 15,5 Millionen Euro an Prämien. Bereits als Startprämie in der Saison 2023/2023 gab es 15,64 Millionen Euro für jeden Verein. Pro Sieg konnten die Clubs zusätzliche 2,8 Millionen Euro und pro Remis 0,93 Millionen Euro einstreichen. Die Prämien erhöhten sich für das Achtelfinale auf 9,6 Millionen, das Viertelfinale auf 10,6 Millionen Euro und für das Halbfinale auf 12,5 Millionen Euro. Insgesamt konnte der BVB in der Gruppe F drei Siege und zwei Remis erspielen.

