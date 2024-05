EQS-News: Gulf Land Property Developers kündigt neue Luxusresidenzen in Dubai in Zusammenarbeit mit der Tonino Lamborghini Group an

Emittent / Herausgeber: Gulf Land Property / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Das Design und die Innenausstattung der neuen Wohnanlage in Meydan, im Herzen Dubais, stammen vom italienischen Designhaus Tonino Lamborghini.

Dubai, VAE - Gulf Land Property Developers gab kürzlich seine Zusammenarbeit mit der Tonino Lamborghini Group bekannt, um eine gehobene Wohnanlage im Herzen von Dubai zu entwickeln. Diese unverwechselbare Wohnanlage wird die prestigeträchtige Marke Tonino Lamborghini tragen, die weltweit als Synonym für italienische Qualität und Raffinesse gilt.

Die neue Wohnanlage bietet eine neue Perspektive für den Lebensstil in Dubai und zielt darauf ab, das 40-jährige Design-Erbe von Tonino Lamborghini mit der renommierten Expertise von Gulf Land Property Developers zu verbinden, die derzeit an der Entwicklung einzigartiger Luxuswohnprojekte - Paradise Hills und Serenity Lakes - arbeiten.

Nach Angaben von Savills hat sich der weltweite Immobilienmarkt aufgrund steigender Zinsen vor allem in den USA und der EU verlangsamt. Der Markt in Dubai hat sich diesem Trend jedoch im Jahr 2023 widersetzt und verzeichnete einen erstaunlichen Anstieg von mehr als 36,7 Prozent beim Wert und 33,8 Prozent bei der Anzahl der Transaktionen im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022. Markenimmobilien haben angesichts dieser globalen Herausforderungen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen, mit einem Anstieg von über 160 Prozent bei der Anzahl der Projekte in den letzten zehn Jahren.

"Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einem Eckpfeiler des Luxusimmobilienmarktes in Dubai entwickelt, der für sein vielfältiges Fachwissen und sein Engagement für innovatives Design und den Bau einzigartiger Lifestyle-Wohnungen bekannt ist", sagte Shaher Mousli, Vorsitzender von Gulf Land Property Developers.

Bilal Hamadi, General Manager von Gulf Land Property Developers, fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit mit Tonino Lamborghini in Bezug auf Design und Umsetzung ermöglicht es uns, ein neues Niveau an Luxus, Designphilosophie und Produktionsqualität zu bieten, das nur mit einem kreativen Kraftpaket wie der Marke Tonino Lamborghini erreicht werden kann."

Die Wohnanlage wird eine Bruttogeschossfläche von ca. 750.000 Quadratmetern umfassen, bestehend aus 2 Gebäuden mit 6 Etagen und 2 Gebäuden mit 12 Etagen. Jedes Gebäude wird über 2 Parkebenen verfügen und eine Reihe von Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern anbieten, deren Materialien, Innenausstattung, Armaturen und Küchen aus den Designstudios von Tonino Lamborghini stammen und einen neuen Standard in Bezug auf Qualität und Liebe zum Detail setzen.

"Wir erleben ein exponentielles Wachstum und mit diesem Projekt bringen wir das Unternehmen auf die nächste Stufe des Erfolgs", sagte Rami Shamma, Vice President of Sales & Marketing bei Gulf Land Property Developers.

Tonino Lamborghini, Gründer und Vorsitzender von Tonino Lamborghini S.p.A., sagte: "Wir freuen uns, dass ein etablierter Bauträger wie Gulf Land Property Developer die Marke aufgreift, um eine neue ikonische Residenz in Dubai zu schaffen. Mit dem Team von Gulf Land Property Developers haben wir die richtige Chemie und Bindung gefunden, was für uns der Schlüssel zum Erfolg des Projekts war, zusammen mit einem hohen Maß an Expertise und Professionalität." Er fügte hinzu: "Wir bringen italienische Materialien und italienisches Design ein, die die Grundlage für den Tonino Lamborghini Lifestyle bilden. Es ist sehr wichtig, den Bewohnern dieses Lifestyle-Element zu vermitteln, und zwar nicht nur durch den Markennamen an der Seite des Gebäudes, sondern auch durch die Vermittlung des italienischen Lebensstils in jedem Element der Inneneinrichtung. Wir können Italien nicht nach Dubai bringen, aber wir können den italienischen Lebensstil in diesen Markt bringen."

Über Gulf Land Property Developers

Gulf Land Property Developers ist ein führender Immobilienentwickler in Dubai, der seit vielen Jahren erfolgreich Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten realisiert. Das Know-how von Gulf Land im Immobilienbereich ist seit vielen Jahren durch die Vielfalt unserer Expertise und den Erfolg unserer Projekte anerkannt. Wir investieren in die Gebiete, steigern ihre Attraktivität, unterstützen Innovationen und schaffen gleichzeitig einen einzigartigen Lebensstil.

Gulf Land hat daher strategische Synergien geschaffen, die es ihm ermöglichen, sich auf allen wichtigen Märkten zu profilieren. Das Unternehmen investiert in Wohngebiete, um deren Attraktivität zu steigern, unterstützt Innovationen und schafft gleichzeitig einen einzigartigen Lebensstil.

Für weitere Informationen über Gulf Land besuchen Sie bitte: https://www.gulflandproperty.com/



Über Tonino Lamborghini

Die Marke Tonino Lamborghini wurde 1981 von Tonino Lamborghini, dem Erben der Familie Lamborghini, gegründet. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz im prächtigen "Palazzo del Vignola", einer Renaissance-Villa am Stadtrand von Bologna, die von dem berühmten Architekten Jacopo Barozzi, bekannt als "Il Vignola", entworfen wurde. Mit der Kombination aus Qualität, Design und unternehmerischer Innovation hat sich die Marke Tonino Lamborghini seit über 40 Jahren der ehrgeizigen Aufgabe verschrieben, die Essenz des italienischen Lebensstils in der ganzen Welt zu verbreiten - eine Tradition, die ihre Wurzeln in der Familiengeschichte hat und sich ständig weiterentwickelt, um Tonino Lamborghini zu einem globalen Symbol für Eleganz, Vertrieb und Prestige zu machen.

Für weitere Informationen über Tonino Lamborghini besuchen Sie bitte: https://lamborghini.it/en-mena

