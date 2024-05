Krankenhaus - Fico bleibt nach Attentat in ernstem Zustand auf Intensivstation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Banska Bystrica (Reuters) - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist nach einem Attentat auf ihn seinem Krankenhaus zufolge in einem sehr ernsten, aber stabilen Zustand.

Laut Miriam Lapunikova, Leiterin der Roosevelt-Universitätsklinik in Banska Bystrica, wurde der Regierungschef von zwei Teams insgesamt fünf Stunden lang operiert. Er war am Mittwoch nach fünf Schüssen auf ihn in das Krankenhaus eingeliefert worden, das mehr als 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava liegt. "Er wird auf der Intensivstation sein", sagte Lapunikova.

Sowohl der Sicherheitsrat des osteuropäischen Landes als auch das Kabinett sollen am Donnerstagvormittag zusammenkommen, wie die Regierung unterdessen mitteilte. Ficos Stellvertreter Robert Kalinak sagte, alle hofften, dass der 59-Jährige die Situation überstehen werde.

Es war der erste große Attentatsversuch auf einen Regierungschef in Europa seit mehr als 20 Jahren. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Slowakischen Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 71-jährigen Mann, der früher als Sicherheitskraft in einem Einkaufszentrum tätig war. Er soll auch Gedichte veröffentlicht haben. Fico ist früheren Angaben aus seiner Regierung zufolge inzwischen außer Lebensgefahr.

