Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG Unternehmen: Scherzer & Co. AG ISIN: DE0006942808 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 16.05.2024 Kursziel: 3,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Viele für 2024 ermutigende Entwicklungen im Portfolio Die Scherzer & Co. AG setzt im Rahmen ihrer opportunistischen Anlagestrategie auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments. Ein deutlicher Fokus liegt dabei auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen. Allerdings ziehen bei Investitionen in (potenzielle) Abfindungswerte häufig zunächst einige Jahre ins Land, bis Gewinne realisiert werden können. Diese können dann aber auch durchaus beachtlich ausfallen, wie zuletzt 2020 und 2021. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren blieben vergleichbare Transaktionserlöse hingegen aus. Neben einer Reihe anderer ermutigender Entwicklungen im Scherzer-Portfolio zeichnet sich nun aber mit dem angekündigten Squeeze-out bei der Lotto24 AG wieder die Möglichkeit zur Realisierung eines erheblichen Ergebnisbeitrags im Bereich der Abfindungswerte ab. Allerdings bleibt derzeit noch abzuwarten, in welcher Höhe die Barabfindung festgelegt und wann der Squeeze-out dann letztlich vollzogen wird. Bei Ansatz unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV unveränderten Kursziels von 3,00 Euro weist die Scherzer-Aktie momentan ein Upside-Potenzial von knapp 43 Prozent auf. Hinzu kommen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 4,09 Euro je Anteilsschein belaufen. Daher erachten wir das Papier auf dem derzeitigen Kursniveau vor allem für mittel- bis langfristig orientierte Anleger und Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements nicht selbst eingehen können oder wollen, als sehr attraktiv, und bekräftigen einmal mehr unsere "Kaufen"-Empfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29781.pdf

www.gsc-research.de. Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °