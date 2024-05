Dow Jones steigt erstmals über 40.000 Punkte – US-Inflation als Zünglein an der Waage

Der Dow Jones Industrial Average Index (Wall Street) hat erstmals in seiner Geschichte die 40.000-Punkte-Marke erreicht und damit ein weiteres Stück Geschichte geschrieben. Hintergrund für den Meilenstein dürften insbesondere neu entfachte Zinssenkungsfantasien der Anleger gewesen sein.

Am Freitag könnten Marktteilnehmer zunächst einen Teil ihrer Gewinne versilbern und folgerichtig Kasse machen.

Kernrate der Teuerung geht zurück – US-Konjunktur schwächelt

Ein Rückgang der Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt hat den Risikoappetit der Investoren in dieser Woche deutlich erhöht. So lag die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung im April (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,6 Prozent und damit unter den Erwartungen von 3,8 Prozent. Neben den Einzelhandelsumsätzen fielen auch die Industriedaten in den Vereinigten Staaten in dieser Woche schlechter aus als erwartet.

Entsprechende Konjunkturdaten werteten Anleger offensichtlich als weitere Schwächesignale der Wirtschaft. Denn eine Abkühlung der Konjunktur könnte der Fed schlagkräftige Argumente rauben, um das Leitzinsniveau länger hochzuhalten als bis dato gedacht.

